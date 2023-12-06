Türkiye genelinde konutların metrekare fiyatı 27 bin 840 liraya yükseldi. Bu miktar İstanbul’da 41 bin 766 lira.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Türkiye Gayrimenkul Sektörü 3’üncü çeyrek raporunu yayınladı. Raporda Türkiye ve İstanbul’daki konut fiyatlarına da yer verildi.

Konut fiyatlarıyla ilgili raporda şu ifadeler yer aldı: “Talebin güçlü olması ve enflasyonist eğilimden kaçış çabasıyla konut fiyatlarında kayda değer bir yükseliş yaşanmıştır. Ancak bu artış eğiliminde yavaşlama işaretleri görülmeye başlanmıştır. MB tarafından açıklanan 2023 Ağustos ayı verilerinde; bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 90,3, reel olarak ise yüzde 21,9 oranında artış gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde birim metrekare fiyatı 27 bin 840 TL’ye ulaşmıştır. En yüksek metrekare fiyatı İstanbul da gerçekleşmiş olup 41 bin 766 TL olmuştur.”