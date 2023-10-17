Konut fiyatları bir yılda yüzde 90,3 arttı

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustosta yüzde 5,5 yıllık bazdaysa yüzde 90,3 arttı.

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Merkez Bankası Ağustos 2023 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı.

KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesine ulaştı.

Konut fiyatları, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5’lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul’da yüzde 78,4, Ankara’da yüzde 100,4 ve İzmir’de 90,3’e yükseldi.