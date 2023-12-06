Brezilya’nın Porto Alegre kentinde yapay zeka tarafından yazılan bir metin yasalaştı. Bu dünyada bir ilk. Belediye meclisi üyeleri metnin bir yapay zeka tarafından hazırlandığına şüphelenmeden onayladı.

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The Washington Post‘un haberine göre Porto Alegre kentinde, çalınan su sayaçlarının yenilenme masraflarıyla ilgili bir tasarı belediye meclisinde onaylanarak yasalaştı.

Meclis üyesi Ramiro Rosario, oylamadan altın gün sonra tasarıyı yapay zeka robotu ChatGPT’ye yazdırdığını açıkladı. Yani gerçeği bilmeyen meclis üyeleri, durumdan şüphelenmeden tasarıyı onaylamış.

Rosario, metni hazırlamanın normalde üç gününü alacağını, yapay zeka sayesinde sadece 15 saniye sürdüğünü söyledi.

Meclis üyeleri gerçeği öğrendikten sonra metinde çok küçük değişiklikler talep etti.

Yapay zekanın kullanımı ülke genelinde tartışma başlattı. Yeni yasa içeriğiyle değil, yapay zeka tarafından yazılmasıyla gündem oldu.