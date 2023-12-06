Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda ‘sınıf annesi’ uygulamasını yasakladı. Valiliklere gönderdiği yazıda bu uygulamanın mevzuatta yer almadığı, gerekli tedbirlerin alınması söylendi.

Fotoğraf: TRT Haber

Milli eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, valiliklere ‘Mevzuatta Yeri Olmayan Uygulamalar (Sınıf Annesi)’ başlıklı bir yazı gönderdi.

TRT Haber‘in aktardığına göre yazıda, bazı okullarda ‘sınıf annesi’ adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları yönünde bakanlığa başvurular yapıldığı belirtildi.

Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli platformlarında yayınladıkları belirtildi.

Yazıda şöyle denildi:

“Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğitim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Öğrencilerin okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetlerle gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılamaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayımlanabilir.”