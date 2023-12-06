Film, dizil ve televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb’nin yıla damga vuran oyuncular listesinde 10 isimden sekizi kadın.

IMDb yıla damga vuran 10 oyuncuyu açıkladı.

‘The Last of Us’ dizisinin başrolleri Pedro Pascal ve Bella Ramsey performanslarıyla listenin ilk beşinde yer aldı.

10 isimden sekizinin kadın olduğu liste şöyle:

10. Cillian Murphy

Fotoğraf: Oppenheimer

Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer’ın hayatına odaklanan ‘Oppenheimer’ filminde başrol oynayan Murphy, başarılı performansıyla beğeni topladı.

9. Carla Gugino

Fotoğraf: Usher Evi’nin Çöküşü – Netflix

Gugino, Netflix’in mini korku dizisi ‘Usher Evi’nin Çöküşü’ndeki ‘Verna’ rolüyle bu yıl bu listede yer alıyor.

8. Katee Sackhoff

Fotoğraf: The Mandalorian

‘The Mandalorian’ adlı dizide ‘Bo-Katan’ rolüne hayat veren Katee Sackhoff, ilk kez IMDB’nin en iyi yıldızlar listesinde yer alıyor.

7. Rebecca Ferguson

Fotoğraf: Silo

‘Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm’ filmi ve ‘Silo’ adlı dizide rol alan Rebecca Ferguson, iki performansıyla da büyük beğeni topladı.

6. Margot Robbie

Fotoğraf: Barbie

Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filmindeki performansıyla Margot Robbie, şüphesiz bu yılın en çok konuşulan isimlerindendi.

5. Bella Ramsey

Fotoğraf: The Last of Us

Ramsey, ‘The Last of Us’ dizisinde canlandırdığı ‘Ellie’ karakteriyle hayranların gözdesi oldu.

4. Jenna Ortega

Fotoğraf: Wednesday – Netflix

Ortega, Tim Burton’ın Netflix’teki ‘Wednesday’ dizisindeki performansıyla yıla büyük bir popülerlik dalgasıyla girdi.

3. Ana de Armas

Fotoğraf: Ghosted

Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ filminde ikonik yıldızı canlandıran Ana de Armas, geçen yıl listenin birinci sırasında yer alırken bu yıl da ‘Ghosted’ filmiyle popülerliğini korudu.

2- Mary Elizabeth Winstead

Fotoğraf: Ahsoka

Winstead, Star Wars’ın spin-off dizisi ‘Ahsoka’daki performansıyla listede ikinci sırada yer aldı.

1. Pedro Pascal

Fotoğraf: The Last of Us

‘The Last of Us’ ve ‘Mandalorian’ dizilerindeki başarılarıyla beğeni toplayan Pascal, IMDb’nin 2023’teki en popüler yıldızlar listesinin zirvesinde yer aldı.