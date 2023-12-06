Filmler, diziler, televizyon programları hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi veri tabanı IMDb, 2023’ün en iyi 10 dizisini açıkladı.

Fotoğraf: (soldan sağa) The Last of Us, Usher Evi’nin Çöküşü, Ahsoka, One Piece

IMDb sayfa görüntülemelerine göre, birinci sıraya oyun dünyasının en sevilen serilerinden aynı adla diziye uyarlanan ‘The Last of Us’ yerleşirken, ikinci sırada Disney’in Star Wars evreninde geçen mini dizisi ‘Ahsoka’ yer aldı.

1. The Last of Us

Tıpkı video oyunu gibi kıyamet sonrasında geçen dizide, hayatta tek başına kalan Joel ve 14 yaşında bir kız olan Ellie’nin hikayesi konu ediniliyor. Ellie, tüm insanlığı yok eden salgının tek çaresidir ve Joel, Ellie’yi sağ salim bilim insanlarına teslim etmelidir. Ama bilim insanlarının elinde Ellie’nin sağ kalıp kalmayacağı belli değildir. Joel, insanlığı kurtarmaktansa Ellie’yi kurtarmayı tercih edecektir.

2. Ahsoka

Disney+ için Dave Filoni tarafından yaratılan Ahsoka, Star Wars evreninin bir parçasıdır ve ‘The Mandalorian’ dizisinin yan ürünüdür. ‘Jedi’ın Dönüşü’ (1983) filminden sonra aynı dönemde ‘Star Wars Asiler’ (2014-2018) adlı animasyon dizisinin devamı olarak hizmet eden dizi, imparatorluğun çöküşünün ardından galaksiye yönelen yeni bir tehdidi araştıran Ahsoka Tano’nun maceralarını konu almaktadır.

3. Succession

Amerikan televizyon devi HBO’nun bir dizisi olan Succession, medya patronu bir babanın koltuğunu kime bırakacağına dair kardeşler arasında yaşanan mücadeleyi, aile dramasını ve entrikalarını ele alıyor. Dizi, bu yıl dördüncü sezonuyla final yaptı.

4. Black Mirror

Netflix’te yayınlanan, yapımcı Charlie Brooker’ın karanlık ve satirik antoloji serisi. Zaman zaman yakın geleceğe dair gerçeğe dönüşme potansiyeli yüksek olan bilim kurgu hikayeleri anlatan dizi bu yönüyle hem ilgi çekmiş hem de toplumsal endişeleri kaşımıştı. Dizi, dört yıllık aranın ardından bu yıl altıncı sezonuyla ekranlara döndü.

5. The Mandalorian

İlk olarak 12 Kasım 2019’da Disney+’ta yayımlanmaya başlayan ve Yıldız Savaşları evreninde geçen dizi, Jedi’ın Dönüşü döneminden beş yıl sonra başlar ve Yeni Cumhuriyet’in ulaşamayacağı yerlerde bir Mandalorlu ödül avcısını izler. Dizi bu yıl üçüncü sezonla ekranlara geldi.

6. One Piece

Aynı adlı anime ve mangadan uyarlanan canlı aksiyon dizisi, Iñaki Godoy’un canlandırdığı ‘Monkey D. Luffy’ adlı dost canlısı korsanın, efsanevi One Piece hazinesini bulma macerasını konu alıyor. Netflix’in çok beğenilen dizisi ikinci sezon onayını da aldı.

7. Usher Evi’nin Çöküşü

‘The Haunting: Tepedeki Ev’ ve ‘Gece Yarısı Ayini’nin yaratıcısı Mike Flanagan’ın imzasını taşıyan Netflix yapımı mini korku dizisisi, Edgar Allan Poe’nun eserlerinden uyarlandı. Netfli Roderick ve Madeline Usher adlı acımasız kardeşler, kurdukları Fortunato İlaç Sanayisi adlı şirketle büyük bir servet, ayrıcalık ve güç elde eder. Ancak Usher hanedanının vârisleri, gençliklerinde tanıdıkları gizemli bir kadının ellerinde ölmeye başlayınca geçmiş sırlar gün ışığına çıkar.

8. Ted Lasso

Amerikan futbolu koçu Ted Lasso, İngiltere’deki bir futbol kulübünün sahibi Rebecca Welton tarafından, futbolda hiç tecrübesi olmamasına rağmen takımın başına getirilir. Ted Lasso, futbol koçluğu deneyimi bulunmamasına rağmen takımın başarısı için elinden geleni yapar.

9. The Bear

Altın Küre ödüllü Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı, Disney+’ta yayınlanan dizi, izleyicilerine protein ve karbonhidratı bol bir görsel şölen sunuyor. Gastronomi dünyasından genç bir şef olan Carmen ‘Carmy’ Berzatto, erkek kardeşinin intiharının ardından aile kurumunun yönetimini devralmak için Chicago’ya dönmek zorunda kalır. Kendi dünyasından uzakta olan Carmy, bir trajedinin sonuçlarına katlanırken küçük bir işletmenin, inatçı bir personelin ve gergin aile ilişkilerinin ezici sorumluluklarıyla uğraşmak zorundadır.

10. Gen V

The Boys ile aynı evrende geçen Gen V, öğrencilerin yeni nesil kahramanlar olmak için eğitim aldığı prestijli bir okul olan Godolkin Üniversitesi’nde gerçekleşen olayları ekrana taşıyor. Süper kahraman olabilmek için çeşitli testlerden geçen gençler; fiziksel, cinsel ve ahlaki sınırlarını zorlayan bu testlerin ardından, en iyi şehirlere yerleşebilmek için birbirleriyle yarışıyor.