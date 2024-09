Time dergisinin televizyon eleştirmeni Judy Berman, 2023’ün orijinal fikirlere dayalı en başarılı 10 dizisini seçti.

10. Poker Face (Peacock)

‘Looper’, ‘Star Wars: The Last Jedi’, ‘Knives Out’ gibi filmlere imza atan Rian Johnson’ın çektiği Poker Face suç-gizem dizisi. Natasha Lyonne’un canlandırdığı ‘Charlie Cale’, tanıştığı insanların yalanlarını yakalamada özel bir yeteneğe sahiptir. Çıktığı yolculuğun her bir durağında tuhaf bir suçla karşılaşır.

9. The Other Two (Max)

İlk sezonu 2019’da yayınlanan dizide, 13 yaşındaki kardeşleri Chase’in internetteki ani yükselişiyle karşı karşıya kalan aktör Cary ve eski profesyonel dansçı Brooke’un hikayesi konu ediliyor.

Time’a göre üç sezon boyunca eğlence sektörünün keskin bir hicvine dönüşen dizi, bu yıl televizyondaki en komik yapımlardan biriydi.

8. Dead Ringers (Amazon)

David Cronenberg’in 1988 yapımı ‘Dead Ringers’ filminin modern yorumu, kısır kadınlara meslek etiği açısından sorgulanabilecek prosedürler uygulayan ikiz jinekolog Elliot ve Beverly Mantle’ın karmaşık hayatlarına odaklanıyor.

7. Telemarketers (HBO)

Özellikle polis adına telefonla bağış toplayan bir şirketin bu bağışları nasıl iç ettiği hakkında üç bölümlük bir mini seri. ABD tarihinin en büyük telefonla dolandırıcılık vakası olarak lanse edilen suçu Sam Lipman-Stern’in kamerası ve Patrick Pespas’ın ‘hayat dolu’ kamera önü anlatımıyla izliyoruz.

6. The Curse (Showtime)

Başrollerinde Emma Stone, Nathan Fielder ve Benny Safdie’nin birlikte yer aldığı korku-komedi dizisinde, çocuk sahibi olmaya çalışan yeni evli bir çift, başlarına bir lanet geldiğine inanır. Aynı zamanda bir realite şova katıldıkları için, günlük hayatları 7/24 filme alınan çiftin ilişkileri gün geçtikçe sarsılır.

5. Beef (Netflix)

Dizi, mali sorunlarla boğuşan hüsrana uğramış müteahhit Danny Cho ile evli başarılı bir işkadını Amy Lau’ya odaklanıyor. İkilinin yolu, trafikte bir yanlış anlaşılmanın ardından beklenmedik biçimde kesişir. Öfke ve intikam arzusu yavaş yavaş zihinlerini tüketmeye ve hayatlarına kaotik sonuçlar getirmeye başlar.

4. Rain Dogs (HBO)

Rain Dogs, geçim derdindeki bekar bir annenin hikayesini konu ediyor. Eski arkadaşı Selby hapisten çıktıktan sonra üçlü, her yeni günü atlatmak için birbirine nasıl yardım edeceğini bulmaya çalışır.

3. I’m a Virgo (Amazon)

Emmy ödüllü aktör Jharrel Jerome’un başrolünü ve yönetici prodüktörlüğünü üstlendiği fantastik gençlik komedisi, Oakland’da yaşayan 3,95 metre boyundaki Cootie’nin rüşte erme yolculuğunu kara komedi tadında bir hikayeyle anlatıyor. Hep gizlenerek yaşayan ve zamanını çizgi romanlar ve TV dizileriyle geçiren Cootie bir gün gerçek dünyanın güzelliğini ve çelişkilerini deneyimlemek için kaçar. Arkadaşlıklar kurar, aşkı bulur, garip durumların üstesinden gelir ve idolü ‘The Hero’ adlı süper kahramanla tanışır.

1. Succession (HBO) ve Reservation Dogs (FX)

Berman, “Kariyerimde ilk kez her ikisi de kusursuz biçimde sona eren iki diziden hangisinin potansiyelini en parlak şekilde yerine getirdiğine karar veremedim” diyor ve ikisini de birinci sıraya koyuyor.

Televizyon tarihinin en çok ses getiren, entrikalarla dolu ve bol ödüllü yapımlarından ‘Succession’ dizisi 4’üncü sezonuyla Roy ailesinin güç savaşını finale taşıdı.

Sterlin Harjo’nun, Tarantino klasiği ‘Rezervuar Köpekleri’nden ilhamla yarattığı ve Taika Waititi’nin baş yapımcılığını üstlendiği komedi dizisi ‘Rezervasyon Köpekleri’, Oklahoma kırsalında suçla savaşan, ama bir yandan da suç işlemeden duramayan dört gencin hikayesini konu ediniyor.