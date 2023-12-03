Önde gelen bağımsız sinema sitelerinden Indiewire, 2023’ün en iyi 25 filmini seçti.

Fotoğraf: Everett Collection / by Scott Laven

David Ehrlich ve Kate Erbland imzalı 25 filmlik liste şöyle:

25. Korkuyorum – Ari Aster

Korkuyorum, otoriter annesi Mona ile çalkantılı bir ilişkisi olan ve babasını hiç tanımayan son derece gergin ve paranoyak bir adam olan Beau Wassermann’ın hikayesini konu ediyor. Kaygı bozukluğundan ve korku ataklarından muzdarip olan Beau, annesinin ölümü üzerine cenazesine katılmak için eski evine gitmek zorunda kalır. Ancak yolculuk sırasında onu bekleyen kötü güçlerle yüzleşmek zorunda kalır. Beau için bu yolculuk, iç dünyanın gizemini ve annesiyle olan ilişkisini çözmeye çalıştığı bir keşif yolculuğuna dönüşür.

24. Tanrının Unuttuğu Yer – Hlynur Pálmason

Film, bir kilise inşa etmek için geldiği yerde kendisini beklenmedik durumların içerisinde bulan bir rahibin hikayesini konu ediyor. 19’uncu yüzyılın sonlarında genç bir Danimarkalı rahip, bir kilise inşa etmek ve kaçınılmaz manzaraların ortasında nüfusu fotoğraflamak için İzlanda’nın uzak bir bölgesine seyahat eder. Genç adam görevini yerine getirmeye çalışırken, kendisini şiddetli bir çatışmanın içerisinde bulur. Rahip, geldiği bu yerde doğayla ve ada halkıyla karşı karşıya geldikçe, hem geliş amacından hem de kendi ahlaki ve insani ideallerinden uzaklaşmaya başlar.

23. Orada Mısın Tanrım? Benim, Margaret – Kelly Fremon Craig

Judy Blume’un 1970 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan film, altıncı sınıfa giden Margaret Simon’ın, ergenlik döneminde yaşadığı vücut değişiklikleriyle başa çıkmak için Tanrı’ya yönelmesini ve bu süreçte duyduğu endişeleri anlatıyor. Margaret, şehirden banliyölere taşındığında yeni arkadaşlar edinir ve ergenlikle ilgili deneyimlerini paylaşırken, iç dünyasında yaşadığı karmaşık duyguları da keşfeder.

22. Earth Mama – Savanah Leaf

Olimpiyat sporcusu ve film yapımcısı Savanah Leaf’in yazıp yönettiği film, annelik, ırk ve sınıfın şefkatli, hümanist bir portresi. Gia, koruma altındaki iki çocuğunun velayetini geri almayı umarken, başka bir hamileliği atlatmakta zorlanır. Filmin Körfez Bölgesi’ndeki yaşamı çağrıştıran tasviri, ünlü görüntü yönetmeni Jody Lee Lipes tarafından çekildi.

21. Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş – Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson

Film, radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılmasıyla bambaşka bir dünyaya adım atıp, özel yeteneklerle donanan Miles Morales’in maceralarını konu ediyor. Gwen Stacy ile yeniden bir araya gelen Miles, Çoklu Evrenleri geçer. Miles bu sırada ne olursa olsun orayı korumakla yükümlü olan Örümcek – İnsanlarla karşılaşır. Büyük bir tehdit ile karşı karşıya olan kahramanlar, ne yapacaklarını bilemeyince Miles, kendisini diğer Örümcekler’in karşısında bulur. Miles, en sevdiği insanları büyük bir tehdite karşı koruyabilmek için yeteneklerini kullanmak zorundadır.

20. La Chimera – Alice Rohrwacher

Toskana kırsalındaki La Chimera’da geçen film, arkeolojik yağma ve tarihi eserlerin yasa dışı satışı temasını konu ediyor.

19. Kokomo City – D. Smith

Dört siyah trans seks işçisinin, siyah topluluk ve kendileri arasındaki ikilemle yüzleşirken hayatlarının ham bir tasviri.

18. Pacifiction – Albert Serra

Bir yazar, Fransa’da bir yazar olarak büyük başarı kazandıktan sonra Fransız Polinezyası’na döner. Ancak döndüğünde kendisini yönünü şaşırmış, büyük bir kriz içinde bulur. Yeni eserler yazmanın imkansızlığı karşısında bir elçiyle birlikte simultane tercüme işini kabul etmeye karar verir. Çok farklı iki kişi olsalar daa zamanlara aralarında garip bir aşk başlar.

17. Love Life – Kōji Fukada

Taeko ve kocası Jiro, oğulları Keita ile huzurlu bir hayat sürerken, çocuğun babası Park trajik bir kazayla tekrar hayatlarına girer. Taeko, acı ve suçluluk duygusuyla başa çıkmak için bu sağır ve evsiz adama yardım etmeye çalışır.

16. R.M.N. – Cristian Mungiu

Film, yurt dışında yaşayan ve Noel’den önce Transilvanya’daki çok etnik gruptan oluşan yerli dağ köyüne dönen Matthias’ın hayatına odaklanıyor. Matthias, oğlu Rudi’nin annesi Ana’dan aldığı eğitim konusunda endişelidir. Bu süreçte yaşlı babası Otto’yu kontrol etmesi gereken Matthias, eski sevgilisi Csilla’yı da görmeyi planlar. Köye vardığında Matthias, oğlunu ve köyü mantıksız bir korku ve huzursuzluğun gölgesi altında bulur.

15. Dolunay Katilleri – Martin Scorsese

Dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapan, başrollerini Leonardo DiCaprio, Robert De Niro ve Lily Gladstone’nin paylaştığı film, 1920’lerde Oklahoma’da yaşadıkları bölgede petrol çıkmasıyla mensupları birer birer öldürülen yerli halkı ve FBI’ın soruşturmasını konu ediniyor.

14. Oppenheimer – Christopher Nolan

Film atom bombasının icadını anlatırken, merkeze fizikçi J. Robert Oppenheimer’ın hikayesini koyuyor. Oppenheimer, 1942-1946 yılları arasında ABD’nin nükleer silah yapmak için kurduğu Manhattan Projesi’ne en çok katkıda bulunan isimlerden biriydi. Aynı zamanda bombaların fiziksel olarak monte edildiği Los Alamos Laboratuvarı’nın direktörüydü.

13. Kabahatliler – Rodrigo Moreno

Soygun filmi türüne taptaze bir dokunuş getiren bu Rodrigo Moreno filmi, ‘Yeni Arjantin Sineması’ olarak adlandırılan akımın en önemli örneklerinden biri olarak görülüyor. Film, ince bir mizahla örülü bir sistem eleştirisi sunarken, bir banka soygunuyla hayatları değişen iki iş arkadaşının özgürlük arayışını resmediyor.

12. Barbie – Greta Gerwig

Barbie, uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla yolculuğa çıkan bir kadının hikayesini konu ediyor. Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın ‘mükemmel kadın’ imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

11. Dünyaya Karşı İkimiz – A.V. Rockwell

Altı yaşındaki oğlu Terry’yi koruyucu bir aileden kaçıran Ines, sırlarını saklayarak ve birbirlerini koruyarak birlikte hareket ederler. Hızlı tempolu New York City’de, bir ev, kimlik ve istikrar duygusunu yeniden oluşturmak için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk sırasında, anne ve oğul arasındaki bağ güçlenir ve yeni bir başlangıç için umut ışığı doğar.

10. The Zone of Interest – Jonathan Glazer

The Zone Of Interest, savaş sırasında Alman Auschwitz kampının yanında yaşayan bir Alman ailenin günlük yaşamına odaklanıyor. Filmde aynı zamanda kamptaki mahkumlara yardım eden Polonyalı bir ailenin hikayesi de konu ediliyor.

9. All of Us Strangers – Andrew Haigh

Film, tesadüfen gizemli komşusu ile karşılaştıktan sonra hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediyor. Senarist olan Adam’ın hayatı, bir gece tesadüfen komşusu Harry ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. İkisi arasındaki ilişki arttıkça Adam, çocukluk evine geri çekilir ve burada uzun süre önce ölmüş olan ebeveynlerinin hayatta olduklarını ve otuz yıl önce öldükleri günkü yaşta göründüklerini keşfeder.

8. Bir Düşüşün Anatomisi – Justine Triet

Film, annesinin şüpheli olduğu davanın seyrini değiştiren bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Sandra, Samuel ve 11 yaşındaki görme engelli oğulları Daniel bir yıldır dağlarda her şeyden uzak bir yaşam sürer. Bir gün Samuel, evlerinin önünde ölü bulunur ve bu şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılır. Sandra, şüpheleri olmasına rağmen kısa süre sonra suçlanır; intihar mı, cinayet mi? Bir yıl sonra Daniel, annesi aleyhine açılan ve çiftin kelimenin tam anlamıyla parçalara ayrıldığı mahkeme duruşmasına katılır.

7. Pasajlar – Ira Sachs

Film, Paris’te bir kulüpte temelleri atılan olağandışı bir aşk üçgenini ve bu üçgenin, yıldız oyuncuların canlandırdığı üç kahramanını izliyor: Kuir auteur film yönetmeni Tomas, eşi Martin ve bir gecelik beraberliği ilişkiye dönüşen Agathe. Saygın Amerikan bağımsız yönetmenlerinden Ira Sachs’in bu son filmi, sevimsiz olduğu kadar da karizmatik ve kendini beğenmiş bir erkeğin kendi evliliğini mahvetmekle yetinmeyip toksik hakimiyetini iki ilişkisinde birden sürdürmesini anlatıyor.

6. Zavallılar – Yorgos Lanthimos

Film, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.

5. Bir Skandalın Peşinde – Todd Haynes

Film, iki kadını izliyor: popüler TV oyuncusu Elizabeth (Natalie Portman) ile onun filmde canlandıracağı Gracie (Julianne Moore). Elizabeth’in, hayatını gözlemlemek için binlerce kilometre aşarak Georgia eyaletine geldiği Gracie ve genç eşi, zamanında tüm ülkeyi ayağa kaldıran bir skandala yol açmışlardır. Şimdiyse, aradan yirmi yıl geçtikten sonra, evlilikleri Elizabeth’in ısrarlı sorularıyla sarsılır. Gerçek olaylara dayanan bu camp kara komedi, Amerika’nın skandallara olan takıntılı zaafını su yüzüne çıkaran eğlenceli bir psikolojik dram.

4. Çocuk ve Balıkçıl – Hayao Miyazaki

Hayao Miyazaki’nin yazıp yönettiği Japon animasyon filmi, ergenlik döneminde olan bir gencin hikayesini konu ediyor. İkinci Dünya Savaşı sırasıda geçen filmde, küçük bir çocuk olan Mahito, annesini kaybetmesinin ardından taşrada yaşayan babasının yanına taşınmak zorunda kalır. Yeni hayatına alışmaya çalışan Mahito, günlerini terk edilmiş bir kulenin civarında oynayarak geçirir. Mahito oynamak için kuleye gittiğinde, sürekli gri bir balıkçıl kuşu ile karşılaşır. Ancak çok geçmeden hiçbir şeyin aslında göründüğü gibi olmadığını anlar.

3. Asteroid City – Wes Anderson

Film, bilimsel amaçlı düzenlenen bir programda beklenmeyen olayların meydana gelmesiyle yaşananları konu ediyor. Kıdemsiz Yıldız Gözlemcileri ve Askeri Uzay Öğrencileri Kongresi, bir çöl kasabası olan Asteroid City’de, tüm ülkeden öğrencileri ve ailelerini, akademik rekabet için bir araya getireceği, bir program düzenler. Ancak planlanan bilimsel programda, bir uzaylının aniden ortaya çıkması gibi, dünyayı değiştiren, kaos ve kafa karışıklı yaratan beklenmedik olaylar meydana gelir. Ordu tereddüt etmeden şehri yasak bölge ilan eder ve tüm giriş çıkışlar yasaklanır.

2. Şeflerin Aşkı – Tran Anh Hung

Olağanüstü bir aşçı olan Eugénie, 20 yıldır ünlü gastronomi Dodin için çalışmaktadır. Mutfakta birlikte vakit geçirerek, aralarında sevginin gastronomi pratiğiyle yakından bağlantılı olduğu sevgi dolu bir tutku inşa edilir. Bu birliktelikten, bu dünyanın en büyüklerini şaşırtacak kadar ileri giden, diğerlerinden daha lezzetli ve narin yemekler doğar. Ancak özgürlüğe can atan Eugenie, Dodin ile asla evlenmek istemez. Dodin, Eugenie’nin kendisine bağlanma konusundaki isteksizliğiyle karşı karşıya kalınca, onun için yemek yapmaya karar verir.

1. Başka Bir Hayatta – Celine Song

Birbirine derinden bağlı iki çocukluk arkadaşı olan Nora ve Hae Sung, Nora’nın ailesi Güney Kore’den göç edince ayrılmak zorunda kalır. Yirmi yıl sonra, kader ve aşk kavramlarıyla ve hayatı oluşturan seçimlerle yüzleşirken, önemli bir hafta boyunca New York’ta yeniden bir araya gelirler.