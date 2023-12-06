Diken’in “Erdoğan’ın yeğeninin ‘ihale avcısı’ eşi Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na atandı” başlıklı haberi hakkında ‘isim ve soyisim yönünden’ içerik çıkarma kararı verildi.

Karar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeğeninin eşinin talebi üzerine alındı.

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Boğaziçi Üniversitesi Vakfı (BÜVAK) BÜVAK 1978’de, okulu maddi açıdan rahatlatmak amacıyla kuruldu. Vakıf, başta varlıklı Boğaziçililer aracılığıyla olmak üzere üniversiteye maddi destek veriyordu.

BÜVAK yönetim kurulu, ‘kayyım rektörler’ Melih Bulu ve Naci İnci döneminde okul yönetiminin ‘keyfi harcamalar’ına mani oldu. İnci de bu nedenle BÜVAK’a paralel Boğaziçi Üniversitesi’ni Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) kurdu.

Kanun işlemedi

BUVAKIF’ın kuruluşu tescillendi ama kanunen vakıf ve dernekler, kamu kurumlarının adını alamıyor. Aynı bağlamda, kamu görevlileri görev unvanlarını kullanarak dernek ve vakıf organlarında görev üstlenemiyor. Kayyımın vakfına bu konuda da kanun işlemedi ve vakfın kapatılması istemiyle bir mezunun açtığı dava oy çokluğuyla reddedildi.

BUVAKIF, okulun resmi oluşumlarına (örneğin burs komisyonu) dahil edildi ve öğrencilerden bağış topluyor.

Şimdi de BÜVAK’a el attılar

Okul yönetimi şimdi de BÜVAK’ı ele geçirmek için kolları sıvadı. BÜVAK’a normalde yılda bir ila beş mütevelli heyeti üyesi atanır ve BÜVAK mütevelli heyetinin görüşü alınırdı. Şubat-Haziran 2023’te 98 üye yeni atandı ve mevcut BÜVAK üyeleri yeni isimleri ancak atandıktan sonra öğrendi.

Bu üyeler büyük bir kısmını adrese teslim ilanlarla Boğaziçi Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak işe alınan öğretim üyeleri, BÜVAKIF mütevelli heyeti üyeleri, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Boğaziçi Üniversiteliler Derneği (BURA) üyeleri, AKP’li siyasetçiler, AKP’ye yakın bürokratlar ve okul yönetimine yakın iş insanları oluşturuyordu.

Diken’de Temmuz 2023’te Mehmet Baran Kılıç imzasıyla yayınlanan haberde bu atamalar konu edilmişti.

Erdoğan’ın yeğeninin eşi kaldırılmasını istedi

Kasımda, 65 yeni üye daha atanmış ve Diken, 28 Kasım’da bu atamaları da haberleştirmişti. Atanan isimlerin özellikleri önceden atanan 98 üyeyle benzer.

Son atamalarda Erdoğan’ın yeğeninin eşi de yer alıyordu. Diken’in sansürlenen haberinde söz konusu kişinin AKP’de siyaset yaptığı, Erdoğan’ın yeğeniyle evlendiği ve kamudan aldığı ihalelerden dolayı ‘ihale avcısı’ olarak bilindiği de yer alıyordu.

Söz konusu kişi, 5 Aralık’ta mahkemeye sunduğu dilekçeyle ‘hukuka aykırı içerik’ gerekçesiyle erişim engeli talebinde bulundu. Mahkeme talebi kısmen kabul ederek ‘isim ve soyisim yönünden’ içeriğin çıkarılmasına karar verdi.

Vakıflar müdürlüğüne göre Boğaziçi ‘kayyımı’nın vakfı üniversiteyi ‘geliştirmek istiyor’