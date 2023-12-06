Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atina ziyaret öncesi çok tartışılan “Bir gece ansızın gelebiliriz” sözünün çarpıtıldığını savundu.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüşmek için yarın Yunanistan’a gidecek.

Ziyaret öncesi Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine konuşan Erdoğan, Atina yönetimine sıcak mesajlar verdi.

AA’nın röportajdan aktardığına göre Erdoğan, Yunan basınına da birçok kez yansıyan “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki sözlerinin ‘Batı medyası tarafından çarpıtıldığını’ savunarak, şunları dedi:

“Bizi tehdit edenler bizden çekinmelidir. Ülkemizin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı ‘Bir gece ansızın geliriz’ dedik ve gereğini yaptık. Terör yuvalarını başlarına yıktık ve yıkacağız. Batı medyası bu sözlerimi çarpıtma gayreti içindedir.”

Erdoğan, konuşmasının devamında Miçoktakis’e ne diyeceğini aktardı:

“Kendisine şunu söyleyeceğim: Kiryakos, dostum, siz bizi tehdit etmedikçe biz de sizi tehdit etmiyoruz. Gel iki ülke arasındaki güveni sağlamlaştıralım. Ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, teknoloji, eğitim, gençlik, her alanda ikili işbirliğini artıralım.”

Ne olmuştu?

Erdoğan, geçen sene Yunanistan’ın Rus yapımı S-300 füzeleriyle Türk F-16’lara radar kilidi atmasıyla başlayan gerginliğin ardından Atina yönetimine şöyle seslenmişti:

“Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. ‘Eğer bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorsak… Teknofest’te bunu söyledim, vakti saati geldiğinde bir gece ansızın gelebiliriz. Niye, eğer ellerinde bu adalar var, bu adalarda üsler var, falan filan var. Buralardan hareketle bize karşı bu tür, böyle gayrı meşru tehditler devam ederse sabrın da bir sonu vardır.”

Bunun üzerine gerilim daha da artmış ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Erdoğan’ın bu sözlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu söylemişti.