Akşam Postası / 6 Ağustos 2022

Erdoğan: Doğalgazın bir kısmı rubleyle alınacak, ‘Şanghay’ toplantısına katılacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşmesinin ardından, dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğalgazın bir bölümün rubleyle alınacağını söyleyen Erdoğan, davet edildiği için Özbekistan’daki Şanghay Beşlisi toplantısına katılacağını duyurdu.

MEB’den 65 okula ‘kayıt parası ve zorunlu bağış’ incelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı. Sorumluları, ‘görevden alma, uyarı, kınama‘ gibi disiplin cezaları bekliyor.

40 personelli Vakıf GYO’da yöneticiden geçilmiyor: Milyonlarca lira ödendi

40 personelin çalıştığı kamu şirketlerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO) A.Ş.’de dokuz yönetim kurulu ve biri yine yönetim kurulu üyesinden oluşmak üzere üç üst düzey yönetici son altı ayda 1 milyon 896 bin 292 lira harcandı.

Çukobirlik’in pazarlığı üreticiyi bezdirdi: Üç güncelleme de tepki çekti

Çukobirlik, 6 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere ayçiçeği alım fiyatını üçüncü kez güncelleyerek yeniden açıkladı. 14-15 TL bandında bir fiyat isteyen üreticiler, son güncellemeyle 11,25 TL’ye kadar çıkan Çukobirlik’e tepkili.

Tahliyesine karar verilen Aysel Tuğluk, başka dosyadan tutuklu kalacak

Kobani davasından yargılanan HDP’li Aysel Tuğluk’a tahliye kararı verildi. Ancak demans teşhisi konan Tuğluk’un başka bir davadan dolayı tutukluluk hali devam edecek.

Kılıçdaroğlu, Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı: “Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak.”

Beyoğlu Sineması’na ne olacak?

Uzun süredir sinemaseverlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Beyoğlu Sineması’nın akıbetini işletmecisi Utku Ögetürk’e sorduk.

James Franco’nun Fidel Castro rolüne seçilmesine Latin oyunculardan tepki

ABD’li oyuncu James Franco’nun Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro’yu canlandıracağı haberi üzerine Latin oyuncular isyan etti.

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İskoçya’da satılık ada: Londra’da ev fiyatından daha ucuz

İskoçya’da küçük bir ada şehirde daire fiyatına satılığa çıkarıldı.

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İş arkadaşlarını ve polisi yaralamakla suçlanan felçli güvenlik görevlisine yargılanmadan ötenazi hakkı

İspanya’da mahkeme, iş arkadaşlarına ateş açtığı iddia edilen olay sırasında polis tarafından vurulan belden aşağısı felçli kalan sanığın yargılanmadan hayatını sonlandırma hakkı olduğuna hükmetti.

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Kraliçeler remiksi: Beyonce ve Madonna herkesi dans pistine bekliyor

Merakla beklenen yeni albümü ‘Renaissance‘ı yayınlayan Beyonce şarkıların farklı versiyonlarıyla hayranlarını coşturmaya devam ediyor.