Muppet Show’da ‘Kermit’e, çoğu filminde Tom Cruise’a sesiyle hayat vermişti: Sungun Babacan hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli seslendirme sanatçılarından 64 yaşındaki Sungun Babacan, Sanatçı Tom Hanks, Brad Pitt, Bruce Willis, Tom Cruise, Alec Baldwin gibi dünyaca ünlü birçok aktöre sesiyle hayat vermişti.

Oyuncular Sendikası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Seslendirme mesleğinin efsane isimlerinden, değerli ustamız ve üyemiz Sungun Babacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin ve seslendirme camiamızın başı sağolsun” dedi.

Babacan bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Sungun Babacan kimdir?

Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin ardından meslek yaşamına TRT’de başladı. 1980’li yılların ortalarında TRT’de ‘Cumartesiden Cumartesiye’ adlı programın sunuculuğunu yaptı. Birçok sinema filmi ve dizide dünyaca ünlü sanatçıları seslendirdi.

Aynı zamanda League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirdi. ‘Evim Şahane’ ve ‘Güle Güle Oturun’ programında dış ses oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nde dublaj konusunda dersler verdi. Başlıca seslendirme çalışmaları arasında Christian Bale / Batman Begins, Christopher Reeve / Superman, Tom Hanks / Forrest Gump, Tom Cruise / Mission: Impossible ve John Travolta / Pulp Fiction vardı.