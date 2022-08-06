Kılıçdaroğlu, Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı: “Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak.”

Fotoğraflar: Twitter/Kılıçdaroğlu

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan’daki karar duruşmasında iş insanı Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı.

Orada çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, yine Gezi davasında tutuklanan Çiğdem Materin ve Mine Özer’den’in annesi Halide Özerden’in doğum gününü kutladı:

“Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak… En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum.”