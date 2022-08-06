Çukobirlik’in pazarlığı üreticiyi bezdirdi: Üç güncelleme de tepki çekti

Çukobirlik, 6 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere ayçiçeği alım fiyatını üçüncü kez güncelleyerek yeniden açıkladı. 14-15 TL bandında bir fiyat isteyen üreticiler, son güncellemeyle 11,25 TL’ye kadar çıkan Çukobirlik’e tepkili.

Çukobirlik, 2022 sezonuna ilişkin ayçiçeği alım fiyatını ilk olarak 10,30 olarak açıkladı fakat üreticiler bu fiyata tepki gösterince 10,80’e yükseltti. İkinci zamda da üreticinin tepkisiyle karşılan birlik, fiyatları yeniden güncellediğini şu açıklamayla duyurdu: “Ortak içi ayçiçek ön alım fiyatımızı 6 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 11.25 TL/kg olarak güncellenmiştir.”

Bloomberh HT’den İrfan Onat’ın haberine göre, son açıklanan 11,25 TL’lik fiyattan da memnun olmayan üreticiler, artan maliyetler ve piyasadaki gelişmeleri baz alarak bu sezon ayçiçeği alım fiyatının en az 14-15 TL bandında olması gerektiğini söylüyor.

Yeniden revize edebilir

Çukobirlik’in üretici tepkileri nedeniyle fiyatta yeniden yukarı yönlü revizyon yapabileceği konuşuluyor.