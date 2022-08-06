İskoçya’da satılık ada: Londra’da ev fiyatından daha ucuz

İskoçya’da küçük bir ada şehirde daire fiyatına satılığa çıkarıldı.

Pladda isimli ada İskoçya’nın batı kıyılarında yer alan Firth of Clyde adalarının en büyüğü Arran açıklarında.

Adada beş yatak odalı bir ev, helikopter pisti ve 1970’lerden kalma bir deniz feneri bulunuyor.

Ada için istenen fiyat 350 bin sterlin, Edinburgh veya Glasgow’da üç odalı bir ev fiyatı. Britanya’nın başkenti Londra’da ise ortalama bir ev fiyatı olan 536 bin sterlinin çok altında.

113 bin metrekare büyüklüğündeki ada bir süredir boş ve yerleşmeden önce bazı tadilatlar yapılması gerekiyor.

Adanın şimdiki sahipleri 30 yıl önce satın alan moda tasarımcıları Derek ve Sally Morten.

Glasgow’a 50 kilometre uzaklıktaki adada 100’ün üzerinde kuş türü kayıtlara geçmiş.