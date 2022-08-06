MEB’den 65 okula ‘kayıt parası ve zorunlu bağış’ incelemesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı. Sorumluları, ‘görevden alma, uyarı, kınama‘ gibi disiplin cezaları bekliyor.

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MEB, bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamıştı.

Fakat birçok veliden okul kayıtlarında bağış veya kayıt para adı altında zorunlu para istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

MEB, 65 okul hakkındaki şikayetlere inceleme başlattı. Tamamlanan soruşturmalarda sorumlular hakkında ‘görevden alma, uyarı, kınama‘ gibi disiplin cezaları teklifleri getirildi.