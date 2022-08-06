James Franco’nun Fidel Castro rolüne seçilmesine Latin oyunculardan tepki

ABD’li oyuncu James Franco’nun Küba devriminin efsanevi lideri Fidel Castro’yu canlandıracağı haberi üzerine Latin oyuncular isyan etti.

Castro ve Franco. Fotoğraflar: Reuters

‘Moulin Rouge’ ve ‘Romeo and Juliet’ filmleriyle tanınan, son sönemde animasyon filmi Encanto’da seslendirme yapan oyuncu John Leguizamo Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Bu hala nasıl olabiliyor” sözleriyle isyan etti: “Hollywood bizi dışarıda bırakıp bizim anlatılarımızı nasıl çalabiliyor? Hollywood’un ve streaming platformlarının yağmacılığına son! Boykot edin! Bu çok b*ktan! Ayrıca abartıya kaçmadan, ki yanlış olur, anlatması zor bir hikaye. Franco’yla bir sorunum yok ama Latin değil.”

‘Encanto‘da Luisa Madrigal karakterini seslendiren Jess Darrow da paylaşıma “Bu ne lan” yorumu yazdı. Benzer bir tepki oyuncu Raúl Castillo’dan da geldi.

Twitter hesabından tepkisini dile getiren oyuncu Sol Rodriguez de hayatı boyunca bir Amerikalı gibi İngilizce konuşmadığı için kendisiyle dalga geçildiğine dikkat çekerek “Defalarca kurtulmam gerektiği söylenen aksanı James Franco edinmek zorunda kalacak” dedi.

Jeff Torres de sektörde Latin oyuncuların maruz kaldığı tektipleştirmeye gönderme yaparak Twitter hesabından “Ben bir başka ‘Latin Amerikalı uyuşturucu satıcısı’ rolü için seçmelere girerken James Franco Fidel Castro’yu oynuyor” yazdı.

Castro, 2016’da 90 yaşında hayatını kaybetmiş, Havana’daki Devrim Meydanı’nda düzenlenen törene 1 milyon kişi katılmıştı.