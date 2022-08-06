Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kraliçeler remiksi: Beyonce ve Madonna herkesi dans pistine bekliyor


Merakla beklenen yeni albümü ‘Renaissance‘ı yayınlayan Beyonce şarkıların farklı versiyonlarıyla hayranlarını coşturmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: Mason Poole/Reuters

Albümün dans hiti ‘Break My Soul’un remiksinde Madonna’yla bir araya geldi. Remiksin adı ikilinin birlikteliğini özetliyor: ‘Queens Remix’ (Kraliçelerin Remiksi).


Şarkıda Madonna’nın 1990 tarihli hiti ‘Vogue‘dan bölümler kullanılmış. Popun kraliçelerini bir araya getiren bu şarkı, ikilinin ilk resmi işbirliği.

Queens Remix’ şarkının beşinci remiksi. Daha önce ‘Break My Soul’un will.i.am, Terry Hunter, Honey Dijon ve Nita Aviance Club remiksleri yayınlanmıştı.

Beyonce’nin yeni albümü yayınlanmadan önce şarkıların internete sızmasıyla gündeme gelmişti. Ardından bir şarkısında, genelde serebral palsili insanlar için kullanılan uygunsuz ve küçültücü bir kelime geçtiği için tepki çekmiş ve sözleri değiştireceğini duyurmuştu.

Monica Lewinsky de Beyonce’den şarkı sözü değişikliği istedi

Beyonce yeni şarkısında tepki çeken uygunsuz sözü değiştirecek

Beyonce yeni albümündeki bir şarkıda kullandığı uygunsuz kelime nedeniyle eleştirilerin hedefinde

SON HABERLER