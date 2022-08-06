Yedi büyükelçi görevden alındı, yenileri atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre yedi büyükelçi görevden alındı, yerlerine yenileri atandı.

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Kongo Büyükelçisi Mehmet Munis Dirik’le Filipinler Büyükelçisi Artemiz Sümer, merkeze çekildi. Dirik’in yerine Hüsnü Murat Ülkü, Sümer’in yerineyse Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren Akyol atandı.

Kore Büyükelçisi Durmuş Ersin Erçin, Madagaskar Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Namibya Büyükelçisi Berin Makbule Tulun, Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu merkeze çekildi.

Onların yerine Kore Büyükelçiliği’ne Salih Murat Tamer, Madagaskar Büyükelçiliği’ne İshak Ebrar Çubukçu, Sudan Büyükelçiliği’ne Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çobanoğlu, Namibya Büyükelçiliği’ne Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral Çekerek Oruçkapan, Kenya Büyükelçiliği’ne, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay Yüksel, atandı.