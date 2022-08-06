YÖK’ün eski başkanı: Artık ÖSYM soru çalıyor

KPSS’de soruların sızdırılması hakkında konuşan Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) eski başkanı Yusuf Ziya Özcan, soru sızdırılmasının giderek arttığını ve bilgilerin direkt soru hazırlanan bilgisayardan çalınması için bir sistem kurulduğunu öne sürdü: “İnsanları bıraktılar, o soruların hazırlandığı ana bilgisayara bir bağlantı kurarak soruları alma yoluna gittiler ki orada kimsenin suçu yoktu, hiç kimseye hırsız diyemezsiniz. Kabloyu bağlayanın haricinde. 2014 olayında olduğu gibi. Daha sonra da artık ÖSYM’den soru çalınmıyor, ÖSYM soru çalıyor.”

Fotoğraf: Diken/YouTube

Yediiklim Yayınları’nın soru kitapçığındaki 20 sorunun KPSS’de aynen sorulduğu ortaya çıkmış, sosyal medyadan tepkiler yükselince ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı. Konu tartışmaya devam edilirken Özcan’dan dikkat çeken iddialar öne sürüldü.

Halk TV ekranlarında yayınlanan Seda Selek ile Perdenin Önü Arkası programına bağlanan Özcan, KPSS’den soru sızdırılması hakkında Gazeteci İsmail Saymaz’ın “Bugünkü sınav usülsüzlüğüne karşı nasıl bir tablo var, nasıl yorumluyorsunuz” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sonunda ya eskiden olduğu gibi bir cemaat meselesi çıkacak, kendi yandaşlarını bundan faydalandırmak isteyecekler ya da altta parasal bir şey çıkacak. Yani bunların para karşılığında birilerine satıldığını da düşünmüyor değilim. Ama Devlet Denetleme Kurumu bize bilgi vermediği sürece gerçekleri konuşmuyoruz sadece teori kuruyoruz. Kesinlikle aydınlatılması gerek.”

Soru sızdırılmasının giderek daha çok yaygınlaştığını söyleyen YÖK’ün eski başkanı, “Çalma işini yapan gruplar güçlendi ve farklı mekanizmalar kullanmaya başladılar. İçeriden birkaç kişiyi kendilerine çekip onlardan bilgi almaya başladılar. Daha sonra daha da sofistikeleşti. İnsanları bıraktılar, o soruların hazırlandığı ana bilgisayara bir bağlantı kurarak soruları alma yoluna gittiler ki orada kimsenin suçu yoktu, hiç kimseye hırsız diyemezsiniz. Kabloyu bağlayanın haricinde. 2014 olayında olduğu gibi. Daha sonra da artık ÖSYM’den soru çalınmıyor, ÖSYM soru çalıyor” dedi.

Söz konusu ‘bilgisayara kablo bağlama’ sisteminin tüm sınavlarda yapıldığını öne süren Özcan, duyumlarını aktardı:

“O kablo bağlandıktan sonra bütün sınavlarda yapıldı bu. KPSS olsun, YKS’ler ile ilgili sınavlar olsun, kurumların sınavları olsun. Bunlar kesin şeyler değil. Gözünüzde canlansın diye söylüyorum. Kablo bağlandı olayından yüzde yüz emin değilim, bunlar benim duyduğum şeyler.”