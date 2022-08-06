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Yaramazlara biraz batar!

‘Yüzüklerin Efendisi’nin dizi kadrosunda yer almayan yönetmeni: Benimle ilişkiyi kestiler, yine de merakla izleyeceğim


Yüzüklerin Efendisi’ filmlerinin yönetmeni Peter Jackson, Amazon’un yeni dizisi ‘The Lord of the Rings: Rings of Power’da neden yer almadığı açıkladı.

Peter Jackson, 2 Eylül’de Amazon’da gösterilmeye başlanacak diziyle ilgili yapımcıların önce kendisine senaryoyu göndereceklerini söylediklerini sonra ortadan kaybolduklarını açıkladı.


Peter Jackson, The Hollywood Reporter’ın podcast yayınında, dizide yer almak ister miydiniz sorusuna, “Buna cevap verebilmek için önce senaryoyu görmem gerekirdi” diye karşılık verdi: “Önce göndereceklerini söylediler, sonra bir anda iletişimi kestiler. Bir daha da haberleşmedik.”

Peter Jackson Yüzüklerin Efendisi filmlerinin yapımcı ve yönetmeni

Yönetmen Jackson yine de diziye olumsuz bakmadığını, dizi merakla izleyeceğini söyledi.

Amazon, Jackson’ın sözlerine karşılık vermekte gecikmedi. The Hollywood Reporter’da yayınlanan açıklamaya, “Peter Jackson ve Yüzüklerin Efendisi filmlerine büyük saygı duyuyoruz” diye başlayan Amazon, “Ama dizi ve filmleri birbirinden ayrı tutmak zorundaydık. Jackson’ın diziyi merakla izleyeceğini söylemesi bizi ayrıca mutlu etti.

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