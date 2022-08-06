Uluslararası Af Örgütü hapisteki Çiğdem Mater’in yeni yaşını kutladı: Sen geri dönene kadar elimizden geleni yapacağız

18 yıl hapse mahkum edilen Gezi tutuklusu film yapımcısı ve gazeteci Çiğdem Mater, yeni yaşına cezaevinde girdi.

Çiğdem Mater

Gezi Parkı eylemlerini finanse ve organize etmekle suçlanan sanıkların yargılandığı davada iş insanı Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’ye 18’er yıl hapis cezası verilmişti.

Yeni yaşına cezaevinde giren Mater için eşi ve sevenleri sosyal medya üzerinden mesajlar paylaştı.

Utku, eşinin doğum gününü çektiği bir video kaydıyla kutlarken, 19 yıldır ilk kez ayrı geçirdikleri doğum günü olduğunu söyledi: “Bugün sevgilimin doğum günü. Yıllardır ilk kez birbirimizi görmeden, sesimizi duyamadan, gözlerimizin içine bakamadan geçireceğiz. Özgürlüğe kavuştuğunda yine birlikte kutlayacağız; onunkini de, benimkini de.”

Uluslararası Af Örgütü de düşünce mahkumu ilan ettiği Mater’in doğum gününü kısa bir videoyla kutladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnès Callamard videoda Mater’e şu sözlerle seslendi: “Doğum gününü kutlarım ama gönlüm razı değil çünkü sevdiklerinin yanında değilsin. Bu hüzünlü doğum gününde sana hediyem, senin için, arkadaşların ve meslektaşların için mücadeleden vazgeçmeyeceğimize söz vermek. Ta ki hepiniz serbest bırakılıncaya kadar. Arkadaşların ve ailenle kutlamak için geri dönene kadar, elimizden geleni yapacağız.“