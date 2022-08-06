İş arkadaşlarını ve polisi yaralamakla suçlanan felçli güvenlik görevlisine yargılanmadan ötenazi hakkı

İspanya’da mahkeme, iş arkadaşlarına ateş açtığı iddia edilen olay sırasında polis tarafından vurulan belden aşağısı felçli kalan sanığın yargılanmadan hayatını sonlandırma hakkı olduğuna hükmetti.

Fotoğraf: Nius

Guardian’ın aktardığına göre geçen yıl aralıkta yaşanan olayda 46 yaşındaki güvenlik görevlisi Marin Eugen Sabau işyerinde üç çalışma arkadaşını ağır yaralamakla suçlanıyor.

Polis olaya müdahale ettiği sırada bir polis memurunu da yarayalan Sabau bir başka polis tarafından omurgasından vurulmuştu.

Tarrango kentindeki ulusal mahkeme, bir önceki kararı onayarak Sabau’nun durumunu göz önüne alındığında geçen yıl çıkan kanun kapsamında ötenazi hakkı olduğuna karar verdi.

Mahkeme ötenazinin yargı sisteminin müdahale edemeyeceği temel bir hak olduğuna hükmetti.

İspanya’da ötenazi yasası ‘katlanılmaz derecede acı çeken‘ ağır ve tedavi edilemez durumdaki yetişkinlere hayatını sona erdirme hakkı tanıyor.

Yaralı polis memurunun avukatları karara itiraz ederek anayasa mahkemesine başvurdu. Kararın hatalı olduğunu ve kurbanların çektiği acıyı görmezden geldiğini savundu.

Sabau’nun 28 Temmuz’da ötenazi hakkında faydalanması planlanmıştı. Avukatın itirazı reddedilirse sanığın ötenazi hakkında yararlanma isteği yerine getirilecek.

Sabau cezaevindeki hastaneden yayınladığı açıklamada “Felçliyim, elimde 45 dikiş var, sol kolumu zor hareket ettiriyorum. Her yerimde vidalar var ve göğsümü hissedemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Romanyalı Sabau işyerinde yaşanan olayla ilgili patronlarının hayatını cehenneme çevirdiğini ve ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti. Ayrıca önce polisin ateş ettiğini ve yere yığıldığı halde ateş etmeye devam ettiğini iddia etmişti.