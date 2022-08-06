40 personelli Vakıf GYO’da yöneticiden geçilmiyor: Milyonlarca lira ödendi

BİLAL ÇELİK

40 personelin çalıştığı kamu şirketlerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Vakıf GYO) A.Ş.’de dokuz yönetim kurulu ve biri yine yönetim kurulu üyesinden oluşmak üzere üç üst düzey yönetici son altı ayda 1 milyon 896 bin 292 lira harcandı.

Bu ücretin 1 milyon 147 bin 313 bin TL’si aralarında AKP’li ismin de yer aldığı üç üst düzey yöneticiye maaş olarak ödendi.

Fotoğraf: Diken/Vakıf GYO

Vakıf GYO A.Ş.’nin yılın ikinci yarısına ilişkin faaliyet raporu açıklandı.

Açıklanan faliyet raporuna göre Vakıf GYO’nun 40 personeli bulunurken; buna karşılık dokuz yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Üst yönetimindeyse eski AKP Kartal İl Başkanı ve AKP’den belediye başkan aday adayı olan Onur İncehasan’ın da bulunduğu üç isim yer alıyor.

Rapora göre yönetim kurulundaki dokuz üyeye ödenen ücret, geçen mart ayından bu yana 427 bin 867 TL’den 749 bin 616 TL‘ye yükselirken; üst yönetime yapılan ödeme üç ayda 468 bin 527 TL’den 1 milyon 147 bin 313 bin TL’ye çıktı.

Görsel: Faaliyet raporu

Kamu şirketi yönetim kurulu üyelerinin buradan aldıkları maaşları, diğer kurum veya kuruluşlardan alacakları maaşların önüne geçmiyor. Üyeler hem şirkette yönetim kurulu üyeliği yapıp hem de başka yerlerden maaşlı çalışabiliyor.

Bu durum raporda şöyle savunuluyor: “Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması sınırlandırılmamış olup, Türk Ticaret Kanunu’nun rekabet yasağına ilişkin hükümlerine uyulmaktadır.”

Şirketin üst yönetiminde, genel müdür olarak Onur İncehasan ve genel müdür yardımcıları Esat Horozile Hasan Gürsel Öztamur bulunuyor.

Vakıf GYO’nun dokuz kişilik yönetim kuruluysa şöyle:

*Mikail Hıdır: Yönetim Kurulu Başkanı. Aynı zamanda Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdür Yardımcısı.

*Dr. Şükrü Mete Tepegöz: Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Aynı zamanda Vakıflar Bankası T.A.O. Özellikli Krediler Yönetimi Başkanı.

*Onur İncehasan: Yönetim Kurulu Üyesi ve şirketin genel müdürü

*Tevfik Erpek: Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası T.A.O. Kobi Bankacılığı Pazarlama Başkanı.

*Arzu Şahin: Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası T.A.O. Kurumsal Bankacılık Pazarlama Başkanı.

*Korhan Turgut: Yönetim Kurulu Üyesi. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Genel Muhasebe ve Mali İşler Başkanlığı Başkanı.

*Rıfat Demirdaş: Yönetim Kurulu Üyesi

*Ömer Demir: Yönetim Kurulu Üyesi

*Mustafa Şengül: Yönetim Kurulu Üyesi