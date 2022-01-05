Akşam Postası / 5 Ocak 2022

Rakı, viski, votka, cin ve liköre yaklaşık yüzde 43 zam

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Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammının ardından rakı, viski, votka, cin ve likör fiyatlarında yaklaşık yüzde 43 artış yaşandı.

Kılıçdaroğlu: Devlette yeni paralel yapılanma var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet içinde yeni bir paralel yapılanma olduğunu öne sürdü.

Demirtaş, MHP’yi tiye aldı

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, MHP’nin politika yapma tarzını tiye aldı.

ÇHD davası: ‘Belgede sahtecilik’ten ceza alan müdürün imzaladığı belge dosyada

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HHB) üyesi avukatların mesleki faaliyetleri gerekçe gösterilerek yargılandığı davada bugün duruşma yapıldı. Fethullahçı emniyet mensupları ve savcıların hazırladığı iddianamelerden başlayarak, avukatlar hakkındaki iddianamelerin delili arasında yer alan Belçika-Hollanda belgeleri mahkemeye ulaştı.

Sözleşmesi feshedilen aile hekimleri geri döndü

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ne göre kurulan komisyonlarda sözleşmeleri feshedilen İstanbul’da 12, Tekirdağ’da da bir aile hekiminin sözleşmesi yenilendi.

Eğitim Bakanı Özer, okul müdürünü azarladı: Ne biçim adamsınız?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir okuldaki eksiklere dikkat çekerek okul müdürünü azarladı: “Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz?”

Twitter fenomeni, ‘Türkiye Ekonomisinin Çöküşü’ tweet’ini NFT Olarak satışa sundu

‘Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 avro’yla ( 15,24 TL) anlattığı alıntı tweet serisini NFT (non-fungible token) olarak satışa çıkardı.

Eczacı odası başkanı: 100 ilacın 22’si bulunamıyor; şubatta kur güncellemesi var

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, her 100 ilacın 22’sinin bulunamadığını söyledi.

Omicron’un salgının sonunu getirmesini bekleyenlere Prof. Ceyhan’dan kötü haber

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantıyla ilgili “Pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum” dedi. Ceyhan, Omicron’un yoğun bir şekilde bulaşmasının yeni varyantların ortaya çıkmasına sebep olabileceğini düşünüyor.

Dört kişilik ailenin haberleşme gideri yıllık 4 bin lirayı aştı; bin lirası vergi

Türkiye’de 2021’de evlerinde sabit telefon, internet ve cep telefonu hattı sahibi olan dört kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil 4 bin 238 lira oldu.

Goldman’dan Bitcoin için 100 bin dolar tahmini

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Bitcoin yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam edebileceği görüşünde. Kuruluş, hedef fiyat olarak 100 bin doları işaret etti.

TTB’ye göre Turkovac aşı değil solüsyon

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, yerli Covid-19 aşısı Turkovac’la ilgili faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması gerektiğini belirterek, “Pandemi çalışma grubumuz bu belgeleri inceleyerek Turkovac ile ilgili bir bilgi sunabilsinler. Çünkü ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” dedi.

Akşener’den Erdoğan’a: Zamlardan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte enflasyonda oranını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sözleriyle eleştirdi: “Senin de gözlerin ışıldıyor mu?”

Bakanlık kendi payını artırınca poşete zam yapmadı

Plastik poşet ücreti yeni yılda da 25 kuruş olarak belirlendi. Zincir market ve mağazalara ayrıca kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanları bulundurma zorunluluğu geldi.

MB’ye döviz satış zorunluluğu sonrası ihracatçı kur garantisi istiyor

İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25’ini Merkez Bankası’na satmalarını zorunlu kılan düzenlemenin ardından, ihracatçı şirketler gelir-gider yapıları ile ödeme dengesinde bozulma riski belirdiğine işaret ediyor.