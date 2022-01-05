Bakanlık kendi payını artırınca poşete zam yapmadı

Plastik poşet ücreti yeni yılda da 25 kuruş olarak belirlendi. Zincir market ve mağazalara ayrıca kasa yakınlarında çok kullanımlık taşıma ekipmanları bulundurma zorunluluğu geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar‘da güncelleme yapıldı.

Düzenlemede, plastik poşet ücretlerine ilişkin şunlar dendi: “2022 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2022 tarihinden başlayarak 2022 yılı sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla bir ücret uygulanamaz.“

Plastik poşetler, Ocak 2019 itibariyle marketlerde 25 kuruşa satılmaya başlamıştı. Daha önce devletin aldığı geri kazanım payı 18 kuruş, marketlere kalan ücretse 7 kuruştu. Yeni yılla birlikte yeniden değerleme oranı sonrası tüm para devlete kalmış, zincir marketlerse bu duruma tepki göstermiş ve poşet ücretlerine yüzde 100 zam istemişti.

Bakanlık ayrıca zincir market ve zincir mağazalara yeni zorunluluklar getirdi.

Yeni yılla birlikte artık zincir market ve zincir mağazalar plastik poşetlerin yanında kağıt, file veya bez çanta ve benzeri alternatif çok kullanımlık taşıma ekipmanlarından bulundurmak zorunda olacak.

Söz konusu ekipmanlar, vatandaşların görüp kolayca erişebilecekleri şekilde kasa yakınlarına yerleştirilecek. İşletmeler bu ekipmanları, talep eden vatandaşlara ücretli ya da ücretsiz vermekle yükümlü olacak.