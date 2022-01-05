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Yaramazlara biraz batar!

Kahve fiyatları 2021’de yüzde 75’ten fazla arttı

Kahve fiyatları 2021’de yüzde 76,30 yükselerek 2010’dan bu yana en keskin yükselişe imza attı.

BloombergHT’nin aktardığına göre gösterge olarak kabul edilen Arabica vadeli kontratları bu sene New York piyasasında yüzde 76 yükselerek pound başına 2,25 dolara kadar çıktı.


Dünyanın en büyük Arabica kahve çekirdeği üreticisi Brezilya’daki olumsuz iklim koşulları ve kahve plantasyonlarındaki azalma küresel tedarik sıkıntılarının artmasında en önemli etkenlerin başında geliyor.

Bununla beraber navlun ve lojistik kısmında yaşanan fiyat artışları da kahve fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Öte yandan emtia piyasasında geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran ürün de kahve.

Kahveyi, yüzde 50,8 ile brent petrol, yüzde 46,4 ile pamuk, yüzde 41,9 ile alüminyum, yüzde 40,8 ile doğalgaz izledi.

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