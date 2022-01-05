Goldman’dan Bitcoin için 100 bin dolar tahmini

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Bitcoin yatırımcıların dijital varlıkları daha fazla benimsemesiyle altın yatırımlarının bir kısmını çekmeye devam edebileceği görüşünde. Kuruluş, hedef fiyat olarak 100 bin doları işaret etti.

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BloombergHT’nin aktardığına göre Goldman, Bitcoin’in piyasa değerinin 700 milyar doların biraz altında olduğunu tahmin ediyor. Bu, kurumun Bitcoin ve altından oluştuğunu belirttiği değer saklama pazarının yüzde 20’sini oluşturuyor.

Yatırıma uygun altının değerininse 2,6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl’a göre Bitcoin’in değer saklama aracı pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde ‘varsayımsal olarak‘ yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiriyle 100 bin doların biraz üzerine çıkabilir.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 60 değer kazanan Bitcoin, bugün itibariyle 46 bin dolar seviyelerinde. Piyasa değerine göre en büyük dijital varlık olan Bitcoin, kasım ayında 69 bin dolara yaklaşarak rekor kırdı ve 2016’dan bu yana yüzde 4 bin 700’den fazla arttı.