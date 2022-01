Omicron hastaneleri ‘doldurdu’: Büyük çoğunluk genç

Omicron varyantı nedeniyle son günlerde vaka sayısı katlanarak artarken, hastanelerde test ve aşı kuyrukları var. Profesörler yeni varyantın daha çok gençlerde görüldüğüne dikkat çekti.

İstanbul’da farklı hastanelerde PCR testi olmak için kuyruğa girenlerin sayısında dikkat çeken bir artış var. Öyle ki bazı hastanelerde kuyruk dışarı taşıyor.

Biontech önerisi

AA’ya konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Omicron varyantının ciddi bir bulaşma kapasitesi bulunmadığın belirterek ek dozların önemini iyice artırdığını kaydetti.

Yavuz, üçüncü doz olarak Biontech’i tavsiye ederken “İnaktive virüs aşıları, Omicron’da ne yazık ki biraz daha az etkili görünüyor” dedi.

Prof. Dr. Yavuz, en kritik grubun aşısızlar, bağışıklığı baskılanmışlar ve yeterince antikor yanıtı oluşturamayan yaşlı ve ek dozları yapılmamış kişiler olduğunu kaydetti.

Çoğunluğu genç

Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, bu dalganın belirleyici nedeninin Omicron varyantı olduğunu, varyantın tespit edildiği ülkelerde de benzer bir süreç yaşandığını, çok kısa sürede vaka sayılarının katlandığını aktardı.

Yiyit şöyle konuştu: “Şu an çok yüksek rakamlarla yürüyoruz. Bunun birinci sebebi Omicron varyantının çok hızlı bulaşıyor olması. İkinci sebebi de alt kırılımlarına bakarsanız vakalarda en büyük grup gençler. Şimdi bir de çocuk yaş grubu eklenmeye başladı. Daha çok hareketli, dinamik ve maske ile mesafe anlamında uyum sağlamada biraz zayıf kaldığımız grubu kastediyoruz. Şu an acil servislerimizde özellikle influenza (grip) çok yüksek başvuru sebebi haline geldi. Maskenin ve mesafenin biraz ihmal edildiği bu sene, geçen yıldan farklı bir yol yürüyüşümüz var. Geçen yıl Covid dışında başka bir viral enfeksiyonla çok uğraşmıyorduk. Şu an influenza ve diğer virüs enfeksiyonları da hayatımızda. Bunun getirdiği çok yoğun bir dönem yaşıyoruz ve bir kafa karışıklığı var. Hastalarımızın bir kısmı ‘Nasıl olsa gribimdir’ diye düşünüyor ama bu bizi yanlış bir yere götürür. Üst solunum yolu enfeksiyon bulgusu gösteren herkesin, Covid hastasıymış gibi kendisini izole etmesi ve tedbirini almasında fayda var.”