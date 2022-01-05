Omicron’un salgının sonunu getirmesini bekleyenlere Prof. Ceyhan’dan kötü haber

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron varyantıyla ilgili “Pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum” dedi. Ceyhan, Omicron’un yoğun bir şekilde bulaşmasının yeni varyantların ortaya çıkmasına sebep olabileceğini düşünüyor.

Omicron varyantı 24 Kasım’da ilk kez Güney Afrika’da tespit edilmiş, ardından hızla dünyaya yayılmıştı. Delta’dan daha bulaşıcı varyant birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor artışa neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Omicron varyantının daha önceki varyantlarda görülmemiş hızla yayıldığını söyleyerek uyarıyor. ABD’de günlük vaka sayıları bir milyonun üzerine çıktı.

Türkiye’de de Omicron varyantının görülmesinin ardından vaka sayısı ve testlerin pozitiflik oranı iki haftada iki kattan fazla artış gösterdi. Dün 54 bin 724 vaka, 137 can kaybı kaydedildi.

Diğer yandan varyantla enfekte olanların hastaneye kaldırılma oranlarının diğer varyantlara göre daha düşük olduğu ve bu sebeple baskın olması halinde salgının sonunu getirebileceği öne sürülüyor. Britanya’da geniş çaplı bir araştırmayla, corona virüsünün Omicron varyantı nedeniyle hastaneye kaldırılma riskinin Delta’nın yaklaşık üçte biri olduğu ortaya çıkmıştı.

Ancak bu fikre katılmayıp daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu savunanlar da var.

Omicron varyantının pandeminin sonunu getireceği yönündeki bu söylemlere tepki gösteren Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ceyhan, “Omicron’un pandeminin sonunu getireceği fikrine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Omicron’un bu kadar şiddetli yayılmasının nedeni kişilerin arka arkaya enfekte olabilmesi” dedi.

‘Vakaların 100 binleri bulduğunu göreceğiz’

Artan vaka sayılarına dikkat çeken Ceyhan şunları kaydetti: “Kuluçka süresi bütün varyantlarda 14 güne kadar uzayabiliyor. Omicron daha hafif seyrediyor. Ancak ABD 1 milyon civarında bir vakaya ulaştı. O zaman bile gördüğümüz ölüm sayılarında artış yok ama azalma da yok. O yüzden aman bu hafif seyrediyor algısı çok yanlış. Bu kadar yoğun bulaşma yeni varyantların ortaya çıkmasına neden olur. O varyantlar bu kadar hafif seyretmeyebilir. Omicron’un bu kadar yayılması şu korkuyu ortaya çıkarıyor… Sağlık alanında çalışan insan bulunamıyor. Bundan sonra artık bu vaka sayıları dalgalanma ile gidecek. Vakaların 100 binleri bulduğunu göreceğiz. Şu andaki mevcut önlemlerle bir şey yapamayız, yeni türün yayılması önlenemez.”

Vaka artışında yılbaşı etkisinin olup olmadığıyla ilgili konuşan Ceyhan, “Etkisini henüz gördük diyemeyiz. Çünkü uzun bir kuluçka süresi olabilir. Sadece yılbaşı kutlaması değil yoğun bir şekilde kalabalık ortamlarda toplantılar devam ediyor, toplu taşıma araçlarında kalabalık azaltılamadı” dedi.