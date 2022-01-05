Akşener’den Erdoğan’a: Zamlardan sonra senin de gözlerin ışıldıyor mu?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, elektrik ve doğalgaza gelen zamlarla birlikte enflasyonda oranını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin sözleriyle eleştirdi: “Senin de gözlerin ışıldıyor mu?”

Nebati, TRT yayınında sunucunun ekonomik güven sorusunda “Gözlerime bakar mısınız” yanıtını vererek ”Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” demişti.

Yeni yılla birlikte doğalgaz ve elektriğe gelen zammın üstüne enflasyon oranının verilerine muhalefetin güvenmediği TÜİK’in bile son 19 yılın en yüksek enflasyon oranını açıklamadı, bakanın gözündeki ‘ışıltıyı’ sorgulatır hale getirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Hazine’nin başına, bakan diye getirdiğin, ‘Nebati Kuyruklu Yıldızı’, milletimiz çarpıldıkça, utanmadan, ‘Gözlerindeki ışıltıdan’ bahsediyor. Hal böyleyken, şimdi ben de sana sormak istiyorum Sayın Erdoğan: Vatandaş çarpıldıkça, senin de gözlerin, ışıl ışıl oluyor mu” diye sordu.

‘Milyonlarca emeklinin yeni yıl zammını da çarpmış oldu’

Akşener’in konuşmasından satırbaşları şöyle:

*20 Aralık akşamı faizi indiriyorum deyip aslında faiz artırarak küçük yatırımcıyı çarpmıştı. 31 Aralık gecesi de elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprülere vergilerden harçlara iğneden ipliğe kadar yaptığı zamlarla asgari ücretlinin aldığı, yüzde 50 zammı da çarptı. Bununla da kalmadı, zammı geceyarısından sonra geçerli ilan ederek zamları enflasyondan kaçırıp milyonlarca memur ve emeklimizin, yeni yıl zammını da çarpmış oldu.

*Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının dolandırıcıları bile kıskandıran, yönetim anlayışı sağ olsun; yeni yılın daha ilk saatlerine rekor seviyede zamlarla girdik. Doğalgaza konutta yüzde 25, sanayide yüzde 50 zam geldi. Benzine 68 kuruş zam yapıldı.

*Sadece aralık ayında LPG fiyatları, yüzde 80 arttı. Elektriğe, yüzde 52 ila yüzde 130 oranında zam geldi. Vicdansızca yapılan bu rekor zamlar, iktidarın beceriksizliğinin bir vesikasıdır.

’12 yaşındaki çocuk bile hiperenflasyonu biliyor’

*Gelin, bari bu sefer ithalat lobilerinin değil üreticilerimizin yanında durun. 12 yaşındaki bir çocuğumuz hiperenflasyonu biliyor. Bunu dert edinmiş korkarak soru soruyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Çocuklarımızdan çocukluluğunu çalmışız demektir.

*Buradan Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, sağlık çalışanlarımız senin danışmanların gibi beş-10 maaş istemiyor. Istakozlu ziyafetlerde de gözleri yok. Sadece hak ettikleri maaşı almak istiyorlar.

*Adaletsiz ‘döner sermaye’ sistemi yerine emekliliğe yansıyan adil maaşlar almanızı sağlayacağız. Ayrıca taşeron ve sözleşmeli hizmete de son vereceğiz.

*Geçtiğimiz yıl Türkiye’yi terk edip geleceğini, başka ülkelerde arayan doktorlarımızın sayısı Türk Tabipler Birliği rakamlarına göre 1361. Sayın Erdoğan bu insanlarımıza yazık değil mi? Bu ailelere yazık değil mi? Onları vergileri ile okutan, bu aziz millete yazık değil mi? Bu ülkenin evlatları, neden doğup büyüdükleri toprakları terk edip gidiyor? Neden ata yurduna veda ediyor? Neden gurbette gelecek arıyor? Senin yüzünden Sayın Erdoğan, senin yüzünden.

*Buradan yurt dışına giden ve gitmek için hazırlık yapan çok değerli hekimlerimize sesleniyorum: Lütfen sabredin. İlk seçimlerden sonra Sayın Erdoğan ve onun kurduğu bu ucube düzen gidiyor bundan emin olun. O sandık gelecek ve Türkiye iyi kadrolarla, iyi insanlarla, güneşli günlere yürüyecek.

*Geçen 20 yılda 8 kere değişen Milli Eğitim Bakanı ve 15 kere değişen milli eğitim sistemiyle istikrarsızlığın ve beceriksizliğin sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz.

*İsraf düzeninden bıkan kardeşlerim hiç merak etmeyin beş müteahhidin değil, milletimizin kazandığı bereketli bir Türkiye’ye kavuşacağız.