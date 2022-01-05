Bakan Koca duyurdu: Pozitif vakaların karantina süresi yedi gün olarak belirlendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif Covid-19 vakalarının karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Koca’nın aktardığına göre beşinci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.

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Türkiye’de normalde 10 gün olan karantina süresi Delta Plus’la birlikte 14 güne çıkmıştı.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yayınayan Bakan Koca, temaslı kişilerin son üç ay içinde hatırlatma dozu aşısını olması ya da hastalığı geçirmesi halinde karantinaya alınmayacağını duyurdu.

Sağlık bakanı ayrıca okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini, ‘tüm müesseseler kapanmadan okulların kapanmayacağını’ bildirdi.

Bakan Koca, özetle şunları söyledi:

* Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir.

* Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

* Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden üç ay geçmiş temaslı kişiler yedi gün karantinaya alınacak. Semptom takibi yapılacak. Beşinci gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilir.

* Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir.

* Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

* Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;

A) Kalabalık toplantılar

B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar

C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları

D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.

Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.