Twitter fenomeni, ‘Türkiye Ekonomisinin Çöküşü’ tweet’ini NFT Olarak satışa sundu

‘Av. Kendine Seküler’ isimli Twitter kullanıcısı, ‘Türkiye ekonomisinin çöküşü’nü yerde duran demir 1 avro’yla ( 15,24 TL) anlattığı alıntı tweet serisini NFT (non-fungible token) olarak satışa çıkardı.

‘Av. Kendine Seküler’ söz konusu tweet serisine 3 Kasım 2020’de “Biri 10 lirasını düşürmüş” diyerek başladı.

21 Ekim 2021’de avro/TL kurunun hızlı yükselişiyle tweet’ini “Biri 11 lirasını düşürmüş” olarak alıntılayıp ekran görüntüsünü paylaşan kullanıcı, kur her basamak atladığında bu işlemi tekrarlamaya başladı.

Kısa süre içinde Twitter’da da popüler olan tweet serisi 17 Aralık 2021’de avro/TL’nin 19’a çıkmasıyla zirvesine ulaştı.

Popüler tweet serisi NFT OpenSea’de 419 ethereum’dan yani 1,5 milyon dolardan satışa çıktı.

NFT nedir?

‘Değiştirilemez para/çip’ anlamına gelen NFT, herhangi bir ürünün ‘dijital mülkiyet hakkı’ olarak adlandırılabilir. Herhangi bir heykel, ayakkabı veya kitabın NFT olarak karşılığı olabilir.

NFT, aynı diğer kripto birimleri gibi ‘blockchain’ teknolojisiyle doğrulanabiliyor ve kripto para birimleriyle alınıp satılabiliyor. Ürününüzü, bir pazaryeri aracılığıyla NFT’ye çevirerek satışa çıkarabiliyorsunuz. Satın alan kişi, gerçek ürünün özgün 40 karakterlik dijital koduna sahip oluyor.

Bu kod, aynı zamanda ürünün dijital sertifikası yerine geçiyor. NFT’ler birbirleriyle takas edilemiyor çünkü her bir ürüne verilen kod, yalnızca o ürünü temsil ediyor. Bu nedenle ‘koleksiyon nesnesi’ olarak değerlendiriliyor ve çoğaltılamıyorlar.