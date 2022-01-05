Prof. Ceyhan: Karantina süresinin azaltılması ‘işlerin yürümesi’ için

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pozitif vakalarda karantina süresinin yedi güne indirilmesinin sebebinin ‘işlerin yürümesini sağlamak’ olduğunu ifade etti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozitif Covid-19 vakalarının karantina süresinin yedi gün olarak belirlendiğini duyurdu. Bakan Koca’nın aktardığına göre beşinci gün test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.

Prof. Ceyhan Twitter paylaşımında söz konusu kararı şöyle değerlendirdi: “İzolasyon süresinin yedi güne indirilmesinin (bazı ülkelerde test kontrollü beş gün, bazı ülkelerde test kontrolsüz beş gün, bazı ülkelerde yedi, bazı ülkelerde 10 gün) nedeni bu süre sonunda bulaş riskinin ortadan kalkması değil, biraz bulaş riskini göze alıp işlerin yürümesini sağlamaktır.”

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 55 bine dayanmıştı. Bugün vaka sayısı 11 binin üzerinde bir artışla 66 bin 467’yi gördü.

Türkiye en son 20 Nisan 2021’de 61 bin 28’le 60 bin vakanın üstünü görmüştü..