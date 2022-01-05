Günlük vaka sayısı 67 bine dayandı!

Son 24 saatte 66 bin 467 vaka, 143 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 417 bin 787 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 316 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; dün ise 55 bine dayanmıştı.

Türkiye en son 20 Nisan 2021’de 61 bin 28’le 60 bin vakanın üstünü görmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olun.”