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Yaramazlara biraz batar!

Eğitim Bakanı Özer, okul müdürünü azarladı: Ne biçim adamsınız?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa’da ziyaret ettiği bir okuldaki eksiklere dikkat çekerek okul müdürünü azarladı: “Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz?”

Görsel: ANKA

Özer, Buhara Eğitim Kampüsü’nde bulunan Halilurrahman Ortaokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları inceleyen ve öğrencilerle sohbet eden Özer, daha sonra okul bahçesinde okul müdürüne, “Buraya bir basketbol sahası yapılmaz mı? Siz ne biçim adamsız ya? Siz ne iş yapıyorsunuz? Para istediniz de para mı vermedik? Bu çocukları niye burada mahzun halde bırakıyorsunuz” dedi.


ANKA’nın aktardığına göre Özer, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt’a ise “Sayın müdür, gezdirdiğiniz okul böyleyse gezdirmediğiniz okullar nasıl” diyerek tepki gösterdi.

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