‘Barış akademisyeni’ne, tutuklu kaldığı her gün için 45 TL tazminat ödenecek

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriye imza attığı için 2016’da tutuklanan akademisyen Muzaffer Kaya hakkında mahkeme, tutuklu kaldığı her gün için 45 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

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10 Ocak 2016’da “Bu Suça Ortak Olmayacağız” adlı bildiriye imza attıkları gerekçesiyle yaklaşık 900 ‘barış akademisyenine’ dava açılırken 406 akademisyen Olağanüstü Hal (OHAL) dönemindeki Kanun hükmünde kararname’lerle (KHK) işlerinden edildi.

10 Mart 2016’da bildiriye dair düzenlenen basın açıklamasında konuşan Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya ve Meral Camcı hakkında 14 Mart 2016’da ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmış, Camcı dışındaki üç akademisyen 15 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı.

15 gün sonra Türkiye’ye dönen Camcı da aynı suçlamayla tutuklanırken, dört akademisyen 22 Nisan 2016’da görülen ilk duruşmada tahliye edilmiş; Eylül 2019’da da davadan beraat etmişlerdi.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre akademisyenler hakkında avukat Meriç Eyüboğlu, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) 141’inci maddesi uyarınca manevi tazminat için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, 38 gün tutuklu olarak cezaevinde kalan Muzaffer Kaya için 1700 TL tazminat ödenmesine hükmetti. Yani Kaya’nın tutuklu olarak cezaevinde kaldığı her gün için 45 TL tazminat ödenecek.

Mahkeme diğer akademisyenler Ersoy ve Mungan için 5 bin TL, Camcı için ise 5 bin 500 TL ödenmesine hükmetti. Bu farklılığın neye göre belirlendiğinin belli olmadığını belirten avukat Meriç Eyüboğlu, karara itiraz edeceklerini, sebebini soracaklarını söyledi.