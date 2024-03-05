Akşam Postası / 5 Mart 2024

28’inci haftanın VAR kayıtları paylaşıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 28’inci haftasına ait VAR kayıtlarını paylaştı.

Bitcoin tüm zamanların zirvesini gördü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, 69,170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Mehmet Şimşek’ten faiz mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Merkez Bankası yeterli sıkılaştırma yaptığını düşünüyor” dedi.

MOSSAD’a bilgi sattığı gerekçesiyle yedi kişi gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a sattıkları belirlenen yedi kişi gözaltına alındı.

Yazar Eylem Tok, cipiyle ölüme yol açan 16 yaşındaki oğlunu Mısır’a kaçırdı

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu dört gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarptı. Kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Tok oğluyla beraber sabaha karşı Mısır’a kaçtı.

AYM ihalesiz liman özelleştirmesine ikinci defa ‘Dur’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), özel şirketlere devredilen limanların işletmesinin ihalesiz 49 yıla kadar uzatılmasını öngören kanun maddesini iptal etti.

Süper Lig yayın ihalesinin detayları

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig’in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle alan beIN Media Group, bu tutarın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını 31,3 liralık kurdan ödeyecek.

Son 53 yılın en sıcak ikinci şubatını yaşadık

Geçtiğimiz ay, son 53 yılın en sıcak ikinci şubatı olarak kayıtlara geçti.

Zincir marketlere glütensiz ürün zorunluluğu

Zincir marketler artık şubelerinde talebi karşılayacak biçimde glütensiz ürün bulundurmak zorunda.

Yerliye hayal, yabancıya rüya: Türkiye’de beş gecelik tatil 200 bin lira

Türkiye’de tam pansiyon ve her şey dahil orta segment otellerde tatilin maliyeti 150 bin liraya, lüks segmentteyse 200 bin liraya yükseldi. Alman bir turistse uçak bileti dahil beş gecelik bir tatili 500 avroya (17 bin 460lira) yapabiliyor.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 21 gözaltı daha

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

Jeff Bezos, Elon Musk’ı tahtından etti

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, dünyanın en zenginleri sıralamasında Elon Musk’ı geçerek zirveye oturdu.

Sinéad O’Connor’ın derdi mezarda da bitmedi

Donald Trump, seçim kampanyası için Sinéad O’Connor’ın hit şarkısı ‘Nothing Compares 2 U’yu kullanıyor.