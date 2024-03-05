Mashable derledi: iPhone sahipleri için en iyi kulaklık hangisi?

Bir iPhone sahibiyseniz alabileceğiniz en iyi kulaklık hangisi?

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Kökeninin iPod’a dayandığı göz önüne alındığında, iPhone’unuzda müzik, podcast veya sesli kitap dinlemek keyifli bir deneyim. Ancak ses kalitesi için gerçekten iyi bir kulaklık gerekiyor. Herhangi bir kulaklık, sizi tatmin etmeyebilir.

Elbette bütçe meselesi ama iPhone için en iyi kulaklığı ararken ne aradığınızı bilmeniz önemli.

Uluslarası medya ve eğlence platformu Mashable editörleri kulaklık satın almadan önce bilmeniz gerekenleri derledi.

AirPods en iyi seçenek mi?

Hem evet hem hayır. AirPods harika, özellikle de yeni AirPods Pro, ancak indirimli hali bile rakiplerine kıyasla pahalı. Biraz araştırma yapmayı ve kurulum için biraz daha fazla zaman harcamayı göze alıyorsanız daha iyi seçenekler mevcut.

iPhone için en iyi kulaklıklar hangileri?

Yeni kulaklık istemenizin ana nedenini düşünün. Bunları seyahat ederken mi kullanacaksınız? Evde müzik mi dinliyorsunuz? Veya egzersiz yaparken mi?

İşte kulaklık kullanmak isteyebileceğiniz bir dizi farklı senaryoya uygun en iyi seçenekler.

1. Günlük kullanım için en iyisi: AirPods Pro (Gen 2)

iPhone’lar için en iyi kulaklıkların bizzat Apple’dan gelmesi sürpriz olmamalı. Bütçeniz varsa ve iPhone’unuz için zahmetsiz, bağlanması kolay bir seçenek istiyorsanız, o zaman gerçekten de en son AirPods Pro’dan daha iyisini bulamazsınız.

Neden?

Apple’ın birinci sınıf kablosuz kulaklıkları fiyatına göre çok sayıda üstün özelliğe sahip: Aktif gürültü engelleme, 30 saatlik toplam pil ömrü ve IP54 toza, tere ve suya dayanıklılık. Ayrıca USB-C şarjı veya kablosuz şarj arasında seçim yapabilirsiniz.

2. iPhone’a yeni başlayanlar için en iyisi: AirPods (Gen 2)

Bir çift sağlam, güvenilir kablosuz kulaklığa mı ihtiyacınız var? Bu eski model AirPod’lar sizi yarı yolda bırakmayacak. AirPods Pro’nun tüm bağlantı avantajlarına ve güçlü sese sahipler. Ancak aktif gürültü engelleme olmadan yaşayamıyorsanız o zaman bunlar size göre değil.

Neden?

Bu kulaklıklar benzer fiyatlı kulaklıklarla karşılaştırıldığında hala ortalamanın üzerinde ses kalitesi ve etkileyici pil ömrü sunuyor. Hepsinden iyisi, bunları genellikle indirimde bulabilirsiniz.

3. İş için en iyisi: Beats Solo Pro

Apple’ın genişletilmiş ailesinin bir parçası Beats kulaklıklar, AirPods Max kulaklıklarla aynı bağlantı avantajlarına sahip. Konfor önceliğinizse, bu kulaklıkların uyumunu seveceksiniz, ses kalitesi de mükemmel. Aktif gürültü engelleme, kulak üstü kulaklıklardan beklediğinizden çok daha iyi; ayrıca 22 saatlik pil ömrüne sahip.

Neden?

İşyerinde, gerektiğinde aktif gürültü engellemeyi zahmetsizce açabilmek ve ardından ayarlamanız gerektiğinde kolayca kapatabilmek istersiniz. Beats Solo Pro kulaklıklar her iki modda da iyi iş çıkarıyor ve ses kalitesi de aynı derecede yüksek.

4. En konforlu kulaklık: Plantronics BackBeat Pro 2

Rahatlığa her şeyden çok değer mi veriyorsunuz? O halde, aktif gürültü engellemeyi gün boyu kullanıma dayanıklı rahat bir uyumla birleştiren bu kulaklıkları gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliriz.

Neden?

Pek çok kulaklık ve kulak içi kulaklık, uzun süre kullanıldıktan sonra rahatsız edici hale gelebilir. Plantronics BackBeat Pro 2, ne kadar uzun süre dinlerseniz dinleyin, son derece rahat bir kullanım sunarak bu trende karşı çıkıyor. Piyasadaki en yeni kulaklık olmasa da ses kalitesi fiyatına göre hala harika ve dinlediğiniz şeyi daha da iyileştirmek için aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Telefonunuzu kullanmadığınızda faydalı olabilecek kablolu seçeneği de var.