Eylem Tok: Çok korktum, dönüp teslim olacağız

Kendi aracıyla bir kişinin ölümüne neden olan oğlunu Mısır’a kaçıran Yazar Eylem Tok, çok korktuğu için böyle bir şey yaptığını ama teslim olacaklarını açıkladı.

Tok’un oğluyla Mısır’a kaçış anı.

Tok’un 17 yaşındaki oğlu dört gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarpmış ve bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bunun üzerine Tok’un oğluyla apar topar Mısır’a kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Kaçış görüntülerinin ortaya çıkması üzerine Tok’tan avukatı aracılığıyla yazılı açıklama geldi.

Tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eden Tok, oğlunun başına bir şey gelmesinden çok korktuğu ve ‘annelik içgüdüsüyle’ oğlunu kaçırdığını itiraf etti.

“Lütfen beni de anlayın” diyen Tok, dönüp ‘adalete teslim olacaklarını’ kaydetti.

Açıklamanın tamamı şöyle: