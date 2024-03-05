Yazar Eylem Tok, cipiyle ölüme yol açan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a kaçırdı

Yazar Eylem Tok ve estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu dört gün önce İstanbul’da ciple emniyet şeridinde duran gruba çarptı. Kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Tok oğluyla beraber sabaha karşı Mısır’a kaçtı.

Fotoğraflar: Habertürk

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu‘nun haberine göre 1 Mart Cuma günü Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Arslan (21), Hasan Topal (25) ve İbrahim Gümüş (27), Sarıyer’den üç ATV’yle gezmeye çıktı. Yolda motorlardan biri arızalanınca grup hep beraber Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durdu.

Evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı, önlem için bir motorunun ışıklarını yaktı. Diğerleriyse arızalanan motorla ilgilendi. Saat 20:00 sularında bir cip emniyet şeridindekilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle beş kişi ormanlık alana savruldu.

İddiaya göre cip sürücüsü aracını bırakıp arkadan gelen başka bir araca binerek kaçtı. Acı kaza mahalinde hayatını kaybetti. Dört kişiyse yaralandı.

Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı

Polise göre anne geldi

Polis kazayı yapan sürücünün yazar Eylem Tok ve ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu T.C. olduğunu tespit etti.

Polisin çalışmalarına göre T.C.’yi kaza mahalinden alıp götüren annesi Eylem Tok’tu.

Tok ve oğlu saat 03:00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na gitti. İkili 04:30 sıralarında Mısır uçağına bindi.