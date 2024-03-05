Süper Lig yayın ihalesinin detayları

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig’in yayın ihalesini 182 milyon dolarlık teklifle alan beIN Media Group, bu tutarın yarısını güncel döviz kurundan, diğer yarısını 31,3 liralık kurdan ödeyecek.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre yayıncı kuruluş, ödemeyi taahhüt ettiği tutarın yarısı yani 91 milyon dolarlık yükümlülük için güncel döviz kuruna tabi olacak.

Yayın bedelinin kalan 91 milyon dolarlık ödemesindeyse teklifin yapıldığı 2 Mart 2024 gününün kuru olan 31,3 lira baz alınacak.

Belirlenen 31,3 liralık kur, bir sonraki sezon enflasyon oranında artırılacak.

Gelir dağılımının kıstaslarını Kulüpler Birliği belirleyecek

Yeni ihale sonucu 182 milyon dolara yükselen yayın gelirinin takımlara, federasyona ve alt lige ne şekilde dağıtılacağına Kulüpler Birliği karar verecek.

Son 7 sezondur yayın gelirinin paylaşımında, federasyona yüzde 4 ve alt liglere yüzde 18’lik dilim ayrılıyor. Kalan meblağ şöyle dağıtılıyordu:

Yüzde 37’si Süper Lig ekiplerine katılım bedeli olarak eşit şekilde

Yüzde 46’sı takımların performansına göre

Yüzde 11’i geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler arasında

Yüzde 6’sı sezon sonunda ilk 6’ya giren takımlar arasında

Kıstaslar değişmezse bir galibiyetin ödülü yaklaşık 6 milyon lira

Kulüpler Birliği, yayın geliri dağılımında herhangi bir değişikliğe gitmezse takımların kazancı yüzde 113 ila 141 oranında artacak.

Süper Lig ekiplerinin her biri, yeni sezonda döviz kurunda bir artış yaşanmasa dahi katılım bedeli olarak en az 86,5 milyon lirayı kasasına koyacak

Takımlar alacakları her galibiyette 5,98 milyon lira, her beraberlikte 2,99 milyon lira kazanacak.

Geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşayan kulüpler, her bir şampiyonluk için 7,18 milyon liralık ödülün sahibi olacak.

Sezon sonunda şampiyonluğa uzanacak ekibin şampiyonluk primi 86 milyon lira.