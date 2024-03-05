Yerliye hayal, yabancıya rüya: Türkiye'de beş gecelik tatil 200 bin lira

Türkiye’de tam pansiyon ve her şey dahil orta segment otellerde tatilin maliyeti 150 bin liraya, lüks segmentteyse 200 bin liraya yükseldi. Alman bir turistse uçak bileti dahil beş gecelik bir tatili 500 avroya (17 bin 460lira) yapabiliyor.

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Yaz tatilinin yaklaşmasıyla beraber, vatandaşlar tatilini daha uyguna getirebilmek için erken rezervasyona yöneldi. Ama erken yer ayırtmak bile artık çok pahalı. Çünkü erken rezervasyon fiyatları yüzde 80’e kadar arttı.

Ekonomim’den Selenay Yağcı‘nın haberine göre Türkiye’de beş gecelik tatilin bedeli 200 bin liraya kadar çıktı.

Artan enflasyon ve döviz kurlarında yükseklik nedeniyle yerli turiste tatil hayal olurken, yabancı turist ‘çerez parasına’ lüks otellerde istediği tatili yapabiliyor.

Türkiye’de yedi yaşında çocuğu bulunan üç kişilik bir aile için ağustosta Ege ve Akdeniz bölgelerindeki otellerde beş gecelik tatil fiyatları en düşük 16 bin 500 liradan başlıyor. Orta segmentte 150 bin liraya, lüks segment otellerdeyse 200 bin liraya kadar çıkıyor.

Alman turistse gidiş dönüş uçak bileti dahil Antalya’da beş gecelik otel tatili paketi 500 avroya (17 bin 460 lira) satın alabiliyor. Yerli turist aynı fiyata yalnızca oda satın alıyor.

Ayrıca markalı beş yıldızlı otellerde, Almanya satış fiyatıyla Türkiye arasında 20-30 bin liralık fark da var.