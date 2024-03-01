Almanların bu yılki tatil planında Türkiye ikinci sırada

Almanların 2024 tatil planlarını mercek altına alan araştırmaya göre Türkiye tercihi yine ön sıralarda.

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Yüksek enflasyon gibi ekonomik sıkıntılar Almanların tatil planlarını etkilemedi.

DW Türkçe’nin haberine göre önümüzdeki hafta Berlin’de başlayacak dünyanın en büyük turizm fuarı ITB öncesinde yapılan bir araştırma, Almanların yüzde 73’ünün bu yıl tatil planladığını ortaya koydu.

Tatil ve Seyahat Araştırma Birliğinin (FUR) 12 bin kişiyle yaptığı anketlere dayanan araştırmaya göre, tatile çıkacakların yüzde 41’i nereye gideceğine kararını verdi.

Yüzde 32’lik kesimse henüz planlama aşamasında.

Bu yılki tatil destinasyonlarında İspanya başı çekiyor. Ankete katılan Almanların yüzde 14,4’ü tatilini İspanya’da geçirmeyi planlarken Türkiye ve İtalya yüzde 8,2’lik oranla ikinci sırayı paylaşıyor.

Türkiye’ye gitmeyi planlayanların oranında geçen yılki ankete göre yüzde 0,3’le hafif bir artış var.