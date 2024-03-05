Bitcoin tüm zamanların zirvesini gördü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin, 69,170 dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

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Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin üç hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin bir hafta önce ani bir yükselişle 57 bin doları, geçtiğimiz günlerde de 62 bin doları görmüştü.

Rekor geldi

Günün ilk saatlerinde 68 bin 800 doları gören kripto para birimi, 69,170 seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kar satışlarının etkisiyle tekrar 64 bin dolar bandına geriledi.