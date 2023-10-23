En yaygın kripto para birimi Bitcoin, haftaya 30 bin doların üstünde başladı.

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Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, dalgalı seyrinin ardından geçen haftayı 29 bin 960 dolar seviyesinde kapamıştı.

Bitcoin bu haftayaysa yükselişle başladı. Google Finance verilerine göre Bitcoin şu an (11:18) itibarıyla 30 bin 559 dolardan işlem görüyor.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyrediyor. Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden Bitcoin ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.