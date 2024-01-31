Faiz oranını sabit tutan Fed’den ‘indirim’ sinyali

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

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ABD’de enflasyon, Haziran 2022’de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981’den itibaren en yüksek seviyeyi görmüştü. Enflasyon son olarak geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 olarak kaydedilmişti.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed’den paylaşılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre açıklamada işsizlik oranının düşük seyrettiği, enflasyonun da düşmesine karşın yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, FOMC’nin uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedeflediği kaydedilerek, Komite’de bu hedeflere ulaşma konusunda risklerin daha iyi bir dengeye yerleştiği kanaatinin hakim olduğu vurgulandı.

İndirim açıklaması

Karardan sonra konuşan Fed Başkanı Powell “Politika faizi muhtemelen zirvede, ekonominin de beklendiği gibi seyretmesi durumunda, bu yıl faiz indirimlerine başlamanın uygun olacağına inanıyoruz” dedi.