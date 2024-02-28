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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin 60 bin doları geçti

En yaygın kripto para birimi Bitcoin Kasım 2021’den beri ilk kez 60 bin doları geçti.

bitcoin HODL
Fotoğraf: AA

Bitcoin 17:05 itibariyle 60 bin 489 dolar seviyesinde. Gün içindeki yükseliş yüzde 6’yı buldu.


Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed, ocaktaki toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin iki hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin iki gün önce ani bir yükselişle 57 bin doları gördü. Kripto para birimi şu an 59 bin 300 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyreden Bitcoin Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden kripto para birimi ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.

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