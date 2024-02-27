Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç yıl sonra ilk: Bitcoin 57 bin doları gördü

En yaygın kripto para birimi Bitcoin Kasım 2021’den beri ilk kez 57 bin doları gördü.

Fotoğraf: Pexels

Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.


Fed son toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin iki hafta önce 50 bin doları geçmiş ve bir süre bu seviyede seyretmişti. Bitcoin dün ani bir yükselişle 57 bin doları gördü. Kripto para birimi şu an 55 bin 800 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyreden Bitcoin Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden kripto para birimi ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.

Bitcoin 51 bin 400 dolar seviyesinde

2021’den bu yana ilk: Bitcoin 50 bin doları aştı

Bitcoin 46 bin dolar seviyesinde

Bitcoin’de yükseliş

Fed kararı Bitcoin’i düşürdü

Bitcoin, üç günde 6 bin dolar düştü

ABD, spot Bitcoin ETF’lere onay verdi

Bitcoin son 21 ayın zirvesinde

Bitcoin 40 bin doları aştı

Bitcoin son 18 ayın zirvesinde

Elon Musk konuşunca kripto paralar çakıldı

Bitcoin, son 13 ayın zirvesinde

Bitcoin’de hareketlilik

Bitcoin haftaya 30 bin doların üstünde başladı

Bitcoin’de hareketlilik: Bir buçuk yılın zirvesinde

Bitcoin 35 bin doların üstünde

SON HABERLER

Kral Charles’lı sterlinler piyasada

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral Charles’ın portresini taşıyan, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu açıkladı.