En yaygın kripto para birimi Bitcoin 51 bin 400 dolar seviyesinde ilerliyor. Bu seviye en son Kasım 2021’de görülmüştü.

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Ekim 2023’e 28 bin doların altında giren Bitcoin, yılı 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin ocakta, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle 48 bin 700 dolar seviyesini bile görmüştü. Sonrasında dalgalanan Bitcoin ocak ayında 40-48 bin dolar arasında seyretmişti.

Fed son toplantısında faizi sabit bırakmış, sonrasında da ‘indirim sinyali’ vermişti. Fed’in kararından önce 43 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin 41 bin 900 dolar seviyesine kadar düşmüştü.

Sonrasında tekrardan yükselişe geçen Bitcoin iki gün önce 50 bin doları geçmiş, ardından 48 bin 500 dolar seviyesinde düşmüştü. Bitcoin şu an 51 bin 400 dolar seviyesinde.

12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolara ulaşarak zirve yapan Bitcoin, bu seviyeden sonra düşüşe geçmişti. Aralıklarla yükselse de Kasım 2022’de 16 bin doların altına gerilemiş, uzun süre 20 bin doların altında seyretmişti.

2023’ün başından beri de inişli çıkışlı olsa da 20 bin doların üstünde seyreden Bitcoin Nisan 2023’te kısa süreliğine olsa da 30 bin doları geçmişti.

Temmuz 2023’te genel olarak 30 bin doların üstünde seyreden kripto para birimi ağustosun ortasından itibaren düşmeye başlamıştı. 11 Eylül’deyse 25 bin doların altına gerilemişti.